Tennessee Titans se convirtió en el primer equipo de la NFL en despedir a su entrenador en jefe esta temporada (18:00 h)

Estados Unidos, 13 de octubre. Tennessee Titans se convirtió en el primer equipo de la NFL en despedir a su entrenador en jefe esta temporada, al anunciar el lunes el fin de la era de Brian Callahan. La decisión llega como consecuencia de un decepcionante arranque de campaña de 1-5, que culminó con una derrota por 20-10 ante los Las Vegas Raiders el pasado domingo.

Chad Brinker, Presidente de Operaciones de Futbol de la franquicia, emitió un comunicado agradeciendo la dedicación de Callahan, pero subrayó que los resultados no estaban a la altura de las expectativas. “Nuestros jugadores, aficionados y comunidad merecen un equipo que alcance un estándar que no estamos cumpliendo actualmente”, afirmó Brinker.

Callahan, quien fue contratado en enero de 2024 procedente de Cincinnati Bengals, con los que fungía como coordinador ofensivo, finaliza su etapa en Tennessee con un pobre récord acumulado de 4-19.

Una reconstrucción fallida de Tennessee Titans

En su primer año, Callahan guio al equipo a una marca de 3-14, lo que generó crecientes críticas. A pesar de ello, la directiva, que ya había despedido al gerente general Ran Carthon al finalizar esa campaña para dar plenos poderes a Brinker y contratar a Mike Borgonzi como nuevo gerente general, decidió darle continuidad al coach para liderar el proyecto de reconstrucción.

Sin embargo, el inicio de la temporada 2025 fue turbulento. Titans perdió sus primeros tres encuentros, incluyendo una dolorosa blanqueada de 26-0 ante Houston Texans, lo que incrementó la presión sobre Callahan.

La combinación de malos resultados y una evidente falta de progreso mermaron la confianza en su liderazgo. La situación se volvió insostenible, y como lo resumió Brinker, aunque Callahan es una persona de “gran carácter”, la paciencia se agotó ante el bajo rendimiento del equipo.

Un factor que pudo haber acelerado la decisión fue la crítica pública de Callahan hacia el joven quarterback novato, Cam Ward, tras la última derrota, al declarar que “él también tiene que jugar mejor”, lo que pudo haber debilitado la dinámica interna del vestuario.

Por el momento, la organización no ha anunciado quién asumirá el cargo de entrenador interino. El calendario no da tregua, y en una curiosa vuelta del destino, los Titans se enfrentarán la próxima semana a los New England Patriots, equipo dirigido por Mike Vrabel, quien fue el entrenador de Tennessee antes de la llegada de Callahan.

