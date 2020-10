Temen padres 50% de decesos de niños por robo de oncológicos (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. Familiares de niños con cáncer que pertenecen al Movimiento Nacional por la Salud AC advirtieron que por el desabasto de medicamento oncológico pueden fallecer la mitad de los menores en tratamiento. Además pusieron en duda el robo de casi 38 mil fármacos.

“La tasa de supervivencia va a bajar por debajo de 50. O sea de 100 niños que se tienen en un hospital, la mitad va a morir por el desabasto”, advirtió a La Razón Luis Fernando Reyes, padre de un menor con cáncer.

“Qué casualidad que se roban el medicamento que más hace falta, o sea, no se robaron otro medicamento oncológico, sino es el que más ha estado en desabasto en el país. Es obviamente que no se robaron nada, es un cargamento falso”, coincidieron los padres tras la reunión en Palacio Nacional el pasado viernes.

El sábado pasado, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el robo de 37 mil 956 medicamentos oncológicos de la empresa Novag Infancia SA de CV, ocurrido el 4 de octubre.

Por su parte, Israel Rivas Bastida, padre de una menor con cáncer, advirtió previamente que “va a haber desabasto porque les robaron 90 por ciento de los medicamentos que tenían para abastecer entre octubre y enero del próximo año en la mayoría de los hospitales del país”.

En la reunión les notificaron que el cargamento llegó hace 15 días al país y estaba a punto de distribuirse a distintos estados del país cuando ocurrió el robo, explicó Reyes.

No obstante, dijo que “hasta el día de hoy no han levantado una denuncia; no hay una averiguación previa ni hay investigaciones por parte de la Fiscalía, nada”.

En tanto, Cofepris señaló que los medicamentos de la empresa argentina Laboratorio Kemex no se pueden adquirir en farmacias particulares, hospitales privados o a través de Internet, pues son de uso exclusivo del sector salud público.

En tanto, Reyes declaró que dicho laboratorio no cuenta con registro sanitario en México, por lo que los medicamentos suministrados a los menores no están avalados por Cofepris.

A raíz de esta situación, adelantó que los integrantes del Movimiento Nacional por la Salud AC se manifestarán hoy durante la comparecencia en el Senado del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

La Razón/Foto:Cuartoscuro

Compartir