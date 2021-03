Teme por su vida la mujer que denunció a Salgado Macedonio (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo. Basilia Castañeda Maciel quien denunció a Félix Salgado Macedonio, emitió un comunicado de prensa para informar que no asistirá de manera presencial a la cita en la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido MORENA (CNHJ).

La cita, que estaba programada para el día de hoy, no se realizara por la falta de Basilia Castañeda que en su lugar envió un escrito esta mañana a la CNHJ, en el que solicitó sean tomados en cuenta los hechos y las pruebas que ofreció y que ya fueron admitidas por dicha Comisión, para que continúe con su análisis y resuelva conforme a derecho.

Entre el conjunto de razones para no acudir de manera personal y hacer presencia a través del escrito, están:

Otra de las razones que ofreció para no acudir a la audiencia son las condiciones de desigualdad, discriminación e intolerancia que se han construido en su contra a lo largo del proceso.

Asimismo, la afectada expresó que los propios integrantes de Morena han impulsado y difundido expresiones que la inhiben de participar en la audiencia.

Tal criminalización y difamación se ha extendido en contra de mis familiares y de quienes me representan en este procedimiento, lo que ha construido un contexto de altísimo riesgo para mi persona y mi entorno», aseguró Castañeda Maciel.

Señaló que la CNHJ le ha negado toda medida de protección y no cuenta con las mínimas condiciones de seguridad para viajar desde su lugar de residencia hasta la ciudad en la se realizaría la audiencia.

Aseguró que las pruebas mostradas por ella serán fundamentales para hacer justicia en su caso a pesar de su ausencia. En este sentido, citó el artículo 90 del Reglamento de la CNHJ, que establece que, si las partes en litigio no concurren o no están presentes, de cualquier forma, se desarrolla la audiencia.

Cabe mencionar que mañana está citado Salgado Macedonio para desahogar sus pruebas, así como para presentar sus alegatos y, a partir de ello, comience a transcurrir el plazo para que la CNHJ resuelva sobre este procedimiento sancionatorio ordinario.

En relación al comunicado del día de ayer, deseo aclarar que, al señalar que no impulsaré “más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG se me han violado mis derechos como víctima.” No significa de ninguna manera que yo retiro mi denuncia, ni tampoco que dejo de exigir justicia, tanto en el ámbito penal»