¡Te erizarán la piel! 32 leyendas mexicanas de terror; una por estado (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Este Día de Muertos 2020, conoce las leyendas mexicanas por estado que le erizan la piel a los habitantes y les causan terror a los niños. México es un país lleno de cultura, por ello, cada región de la República tiene sus variantes de personajes emblemáticos del pánico, pero también sus leyendas propias.

Hay personajes como la Nahuala, el Charro Negro, y la Llorona, pero distintos estados han adaptado las leyendas más famosas de México y les han puesto un toque regional riquísimo, con el fin, sobre todo, de asustar a los niños, pero también uno que otro ha descubierto a viva voz los misterios que encierra cada uno de los estados de la República, principalmente este Día de Muertos. Conoce las leyendas de terror, que te erizarán la piel, más representativas de cada estado.

Se cuenta que en el Jardín de San Marcos existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por el lado norte, llega a la puerta de la iglesia, donde ora unos minutos, y desaparece porque vigila un extraño tesoro. Dicen que en las celebraciones de la tradicional Feria de San Marcos, el fantasma pasea feliz, pues rodeado de gente que no lo conocen, se dice que charla con los visitantes y, en ocasiones, les muestra su verdadera cara espectral, sobre todo, a los borrachines que se encuentra.

Esta historia ha traspasado las fronteras, pues la región de la Rumorosa es una zona de común circulación de miles de traileros que usan esa ruta para cruzar a los Estados Unidos.