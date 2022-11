¿Tarjetazo durante el Buen Fin 2022? Ve consejos de Condusef (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. En este Buen Fin 2022, las ofertas en muchos artículos estarán a la orden del día; por ello, para evitar dar el clásico tarjetazo, la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) ofreció algunos tips si decides adquirir algo.

Consejos para este Buen Fin 2022

Antes de comprar cualquier cosa, debes verificar tu capacidad de pago, por lo que no debes de arriesgar comprar un artículo que se lleve más del 30% de tu ingreso; además, si deseas adquirir a meses sin intereses, “procura comprar bienes duraderos, pues su vida útil será mayor que el plazo de la deuda”, explicó la Condusef en su revista Proteja su dinero.

¿Cómo evitar dar tarjetazo en este Buen Fin 2022?

Si acostumbras pagar con tarjeta de crédito casi todo, puedes considerar realizar tus compras con tarjeta de débito o en efectivo, pues así no pones en riesgo tus finanzas; además, durante las ofertas, por lo general, hay descuentos especiales si pagas en cash.

Ojo, en caso de no necesitar un artículo, no lo compres; de esa manera, evitas adquirir una deuda más a tu bolsillo y dar el tarjetazo.

Si vas a comprar algo, ya sea un teléfono o una pantalla, guarda tus tickets de compra: “En caso de reclamación, los vas a necesitar. No firmes si en ticket no ves reflejada tu compra, o si el importe no es correcto”, recomendó la dependencia.

También hay ventas por internet: recuerda que, antes de dar el clic en aceptar para comprar un producto, tienes que considerar gastos de envío, proceso de devoluciones y garantías.

Unotv.com

