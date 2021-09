Tania López se prepara para competir otra vez por la alcaldía de Xoxocotlán (16:47 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Tania López López, excandidata del partido Morena a la presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, aseguró que si ya ganó una vez volverá a ganar en las urnas.

En conferencia de prensa, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera el fallo en su contra, insistió que en este se vio la intervención política y la forma como se ha manejado todo este asunto.

Acompañada por dirigentes estatales y autoridades electas de Morena, sostuvo que lo presentado por el candidato de Fuerza por México “son pruebas fabricadas, y eso me deja un mal sabor de boca, lo que están haciendo en la Sala muestra una franca crisis y tienen una gran afinidad a los partidos que quieren seguir robando al pueblo desde la mafia del poder”.

“Mi campaña siempre fue tranquila y de respeto, el candidato de Fuerza por México se ha dedicado a hacer una campaña sucia, mi trabajo político tiene mas de 10 años en Xoxocotlán, hoy cuento con el apoyo de Mario Delgado que se pronunció al igual que el comité de Morena, yo les quiero decir que Xoxocotlán decidió y lo que no obtuvieron en las urnas nos lo robaron en las salas, porque todo este tiempo he sufrido violencia política por razón de genero, han denostado mi trabajo político que he realizado a lo largo de estos años”, añadió.

La morenista, dijo que “los de Fuerza por México solo están dividiendo al municipio entre los oriundos y los avecindados, por eso no podemos permitir que se entrometan ex presidentes políticos que están escondidos porque tienen cola que les pisen”.

R econoció que ahora solo le quedaba seguir preparándose para volver a ganar en las urnas con el apoyo de los habitantes de Xoxocotlán.

Por su parte, el secretario del Trabajo de Morena, Agustín Sosa, comentó que ante la anulación de la jornada electoral de Xoxocotlán, Morena ratificaba su apoyo ante la decisión de las instancias que sin valorar la defensa de Tania López se ratificó lo de la Sala Xalapa.

El presidente electo de Zaachila Carlos Rigoberto Chacón, también le mostró su solidaridad y respeto a la doctora, y le dijo que si ganó volvería a ganar.

“Si en la Sala dijeron que no el pueblo va a decir que sí, Morena es la fuerza que va a estar con usted, se tiene que hacer respetar la decisión de los habitantes de Xoxocotlán”.

En ese mismo sentido, la regidora electa de Oaxaca, Deyanira Gómez, afirmó a Tania López que cuenta con el cariño y respeto de todos, además del apoyo de su partido Morena.

Al final, Nancy Benítez, diputada electa de Morena, lamentó los resultados de la Sala Superior, y recordó que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los órganos jurisdiccionales están en crisis, “por eso le decimos a Tania López que no está sola, vamos a demostrar que Morena va a ratificar este triunfo nuevamente”.

