También Murat se baja de la candidatura presidencial de “Va por México” (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de julio. A través de su cuenta oficial de Twitter el ex gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa anunció que no participará más en la carrera por la candidatura presidencial de la oposición conformada por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional integrados en la Alianza “Va por México”.

Murat Hinojosa señaló que el método por el cuál los partidos integrantes de Vá por México elegirán al candidato deja más dudas que certezas, es por eso que por respeto a los partidos políticos y a sus principios y convicciones ha decidido no participar en la contienda por la candidatura presidencial.

“Como aspirante siempre planteé un proyecto democrático, incluyente, transparente y abierto y propuse de manera permanente un método de voto directo en las urnas, como sucede en todas las democracias del mundo. Es así como la ciudadanía expresa su interés y su voluntad cuando sale de su hogar y va y vota por quien prefiere”, aseguró.

“Pero también congruente con mis convicciones y principios debo decir que este método deja más dudas que certezas, es por eso que por respeto a los partidos políticos incluyendo mi partido y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar…” manifestó el ex gobernador oaxaqueño.

El “cachorro” le deseó el mayor de los éxitos a quien decida seguir en la contienda, y agradeció a quienes le acompañaron y le demostraron simpatía y confianza, y reiteró que seguirá aportando ideas y trabajando por las mejores causas de México para construir la grandeza del país.

