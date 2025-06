Taddei aclara quién presidirá la Suprema Corte (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de junio. A dos días de las votaciones en las elecciones judiciales 2025 en México, los ciudadanos ya conocemos quiénes son los 9 candidatos que se perfilan para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según el conteo del INE.

La batalla entre Hugo Aguilar Ortiz, abogado y candidato a ministro de origen mixteco, y Lenia Batres Guadarrama, la “ministra del pueblo” como ella misma se proclamó, por ser quien recibió más votos está cerrada. El número de votos es importante, puesto que definirá quién será ministro presidente de la Suprema Corte.

Además, con el correr de las horas, los Cómputos Distritales Judiciales, que puedes consultar en El Financiero, muestran avance en el recuento de votos de las elecciones judiciales que atañen a magistrados y jueces.

De esa manera, ya tenemos una idea de cómo le fue a algunos de los aspirantes, incluidos los candidatos ‘polémicos’ de la elección del Poder Judicial en México

En ese contexto, El Financiero presenta y comparte su cobertura EN VIVO desde el Instituto Nacional Electoral (INE) para conocer el avance en las elecciones del Poder Judicial. Aquí relataremos los hechos más importantes de este martes 3 de junio.

Taddei asegura que fueron pocas las denuncias presentadas por la elección judicial

La presidenta del INE comentó que fueron pocas las denuncias que se presentaron en campañas y durante la elección, contrario a lo que tenían previsto, pero prefirió no referirse a las impugnaciones que podría presentarse en los próximos días.

“De verdad ha sido muy baja la presentación de quejas y denuncias. Y durante la jornada electoral tampoco recibimos el día de la jornada. Hablando con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, creo que recibió a nivel nacional una o dos”, concluyó.

INE presentará resultados del primer cómputo hoy

Este martes el INE podría presentar el resultado total de la votación de la SCJN, prevé que haga el anuncio antes de las 20:00 horas, de no ser así entonces redoblarán los esfuerzos.

“Tenemos hasta el día de hoy para tener los resultados finales, estamos esperando que los distritos a través de sus juntas locales no estén pasando la información. Estamos ya en muchos distritos, hemos terminado en este cómputo, pero se refleja en el sistema conforme se va presentando en el mismo sistema. De tal manera que hay que tener confianza que este primer cómputo serán resueltos hoy y ya luego pasa al cómputo estatal”, dijo en conferencia de prensa.

Taddei considera que la baja participación estaría relacionada con la falta de confianza

La presidenta del INE comparó la elección judicial con el primer proceso electoral que realizó el entonces IFE, dijo que como en aquel momento es la falta de confianza porque se registró una baja participación.

“Hace muchos años, cuando el IFE nació, el primer proceso electoral tuvo una participación muy baja porque la población no confiaba en que fuera un instrumento correcto, transparente, abierto, justo, y después de ese impulso campañas cívicas y eso nos llevó años construilo hasta llegar a crear esta confianza y esta colaboración. Creo que estamos ante un fenómeno muy parecido, es la primera vez que se implementa, sin embargo, yo les puedo decir, el INE lo hizo y lo hizo muy bien”, comentó.

INE niega que haya una crisis post-electoral

La presidenta del INE negó que vaya a ocurrir una crisis tras la elección. Dijo que puede haber expresiones y quejas sobre el proceso, pero tendrán que ser atendidas y resueltas antes de declarar la valides de la elección.

Taddei sobre críticas de los acordeones

Guadalupe Taddei dijo que se realizará un análisis posterior sobre lo que ocurrió durante la campaña, ya que los perfiles que podrían conformar la SCJN aparecieron en acordeones que se distribuyeron de manera masiva para que la gente votara en un mismo sentido.

INE responde quién será el primero en presidir la SCJN

La presidenta del INE aclaró que una vez concluyan los cómputos se podrá determinar quién será quien presida la SCJN, luego de que mencionara que debía ser Lenia Batres por ser mujer y ser la segunda en tener más votos de toda la elección, aunque Hugo Aguilar, fue la candidatura más votada según los cómputos al corte del 91 por ciento.

“La asignación de cargos inicia con mujeres para dar oportunidad que sean cinco las mujeres que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso no significa que también si inicie con mujer. No, la propia reforma quedó clarísima en decir que quien obtenga la mayor votación será quien presida los dos primeros años”, explicó la Guadalupe Taddei.

Votos para ministros de la SCJN

Con corte del 91 por ciento del avance de las actas capturadas de los 31 distritos donde se realizó la elección, los candidatos según los votos quedaron de la siguiente forma:

Para las mujeres:

Lenia Batres Guadarrama: 5 millones 30 mil 281 votos .

. Yasmin Esquivel: 4 millones 484 mil 299 votos.

Loreta Ortiz: 4 millones 291 mil 109 votos.

María Estala Ríos: 4 millones 24 mil 328 votos.

Sara Irene Herrerías 2 millones 713 mil 493 votos.

Para los hombres:

Hugo Aguilar Ortiz: 5 millones 295 mil 364 votos .

. Giovanni Azael Figueroa: 3 millones 57 mil 12 votos.

Irving Betanzos Espinoza: 2 millones 956 mil 378 votos.

Arístides Rodrigo Guerrero: 2 millones 935 mil votos.

Taddei asegura que la elección judicial fue la más grande de nuestra historia

La presidenta del INE aseguró que la elección judicial fue la más grande de la que se tiene registró, derivado a que “una persona no representa un voto sino hasta 39″, que para la Corte solo representó 117 millones de votos por la renovación de los nueve ministros y ministras.

Mensaje del INE sobre la elección judicial 2025

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presentará los avances de los resultados de la elección judicial.

¿Cuándo habrá mensaje de Guadalupe Taddei?

El Instituto Nacional Electoral pospuso el mensaje de Guadalupe Taddei programado para la noche del lunes.

A través de un comunicado, el INE informó que será este martes 3 de junio cuando se den a conocer más información al respecto.

Se prevé que en el nuevo mensaje, Taddei aborde el avance en los cómputos distritales relacionados con la elección de ministros de la Suprema Corte.

Resultados preliminares de ministros de la SCJN: Así va la elección

Con un avance del 75 por ciento en los cómputos distritales, hasta la tarde del lunes 2 de junio, Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres Guadarrama estaban separados por apenas 0.2 por ciento en los votos. El ministro originario de Oaxaca acumulaba 4 millones 139 mil 294 votos contra 3 millones 926 mil 209 votos.

El top 5 de candidatas a ministras de la SCJN con más votos queda así:

**Corte hasta las 19:0 horas del 2 de junio.

El top 5 de candidatos a ministros de la Suprema Corte con más votos va asi

**Corte hasta las 19:00 horas del 2 de junio.

¿Qué fechas clave de la elección judicial se aproximan?

Pese al avance en los Cómputos Distritales Judiciales, el INE dará a conocer los resultados de la elección judicial hasta el próximo 15 de junio en la sesión del Consejo General; sin embargo, ahí no termina el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Gobierno de México detalló las fechas clave de las elecciones judiciales. El calendario quedó de la siguiente manera:

4 de junio : Concluyen los cómputos distritales para los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.

: Concluyen los cómputos distritales para los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. 5 de junio ; Finalizan los cómputos para las magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral.

; Finalizan los cómputos para las magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral. 6 de junio ; Terminan los cómputos para las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral.

; Terminan los cómputos para las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral. 8 de junio : Concluyen los cómputos para las magistraturas de circuito.

: Concluyen los cómputos para las magistraturas de circuito. 10 de junio: Acaban los cómputos para los jueces de distrito.

Reacciones del INE y partidos a la elección judicial

Horas después del cierre de casillas, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, dio un mensaje para informar sobre la participación ciudadana en las elecciones judiciales.

Taddei detalló que el porcentaje de participación en las elecciones judiciales fue de entre 12.57 y 13.32 por ciento.

Minutos después del mensaje de la consejera presidenta del INE, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la elección judicial como “histórica” y agregó que fue “todo un éxito”.

A través de un mensaje publicado en su perfil de X, Sheinbaum destacó la participación de 13 millones de electores en el proceso.

Sheinbuam señaló: “La elección histórica del Poder Judicial ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser los ministros, magistrados y jueces”, dijo Sheinbaum.

La participación de hasta 13.32 por ciento del padrón electoral desató las críticas de la oposición. Marko Cortés, del PAN, pidió la impugnación de las elecciones judiciales.

“Quedó claro que a la gente no le importó ir a votar por juzgadores, ni con todo el acarreo clientelar lograron una participación razonable“, escribió Cortés Mendoza en una publicación a través de X.

Otro líder de los partidos de oposición, Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente del PRI, también anunció la impugnación de los comicios y adelantó que presentarán denuncias ciudadanas formales ante organismos nacionales e internacionales con el propósito de declarar la nulidad de los resultados de la primera elección judicial de la historia de México.

“Vamos a presentar como ciudadanos las denuncias claras, con los argumentos, para solicitar que se anule esa elección judicial. Y lo vamos a hacer aquí y en todas las instancias para que verdaderamente ese atropello no sólo democrático, esa farsa que se dio no se consume porque termina de capturar los poderes del país iremos rumbo a un gobierno autoritario, a una dictadura, y a estos de Morena no les importa… Esas acciones tomaremos ante la farsa más grande en ese cochinero que hicieron”.

