Surge Lady Polanco: se queja de antro “estilo Insurgentes Sur” (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de mayo. En TikTok se viralizó un video de una mujer bautizada como Lady Polanco, en la Ciudad de México (CDMX). Al parecer, la vecina se queja porque en la “avenida más cara del país” pusieron un antro de estilo Insurgentes Sur, lo que podría “no ser bueno para la zona”.

En el corto, compartido en diversas redes, la mujer de Polanco, CDMX, comienza a quejarse porque pusieron un antro que no es acorde a la prestigiosa zona.

“O sea, la verdad, qué vergüenza me da que pongan esta imagen, legal o no legal, este diseño, o sea, qué tipo de gente están buscando, las cuentan de los restaurantes no bajan de 800 pesos”, dice Lady Polanco.