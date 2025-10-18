Surge en la capital oaxaqueña una nueva liga de voleibol universitario (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. Con el objetivo de fortalecer el cuerpo y desarrollar habilidades de trabajo en equipo, a partir del sábado 8 de noviembre, en la unidad deportiva de Ciudad Universitaria iniciarán los partidos de la nueva liga de voleibol de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Las inscripciones se realizarán en la coordinación de deportes y activación física, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, con el licenciado Carlos Ángel Ibarra, donde entregarán a los interesados la cédula de inscripción. La categoría de participación del torneo es libre, tanto para la rama femenil y varonil. Cada equipo puede registrarse con un mínimo de 8 participantes y máximo de 12.

El costo de inscripción por equipo es de $500 pesos, además de una fianza de $300 pesos, la premiación consistirá en trofeo y reconocimiento a los primeros tres lugares de cada categoría. El sistema de competencia será Round Robin, lo cual significa todos contra todos. En cuanto al arbitraje, será designado por el comité organizador, apegado al reglamento de la FIVB.

La junta previa se realizará el miércoles 29 de octubre a las 18:00 horas en la Facultad de Cultura Física y Deportes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 530 79 45.

Por otra parte, se realizó el anuncio para la comunidad estudiantil de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, ya que la Universidad de Granada, España, abrió su convocatoria de movilidad académica presencial para el periodo 2026-1 (febrero-junio) en la Facultad de Ciencias del Deporte, en el programa académico de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. El periodo de postulación es del 1 al 28 de octubre, en la página de Facebook de la Facultad de Cultura Física y Deporte. Se encuentra el link con más detalles de dicha convocatoria.

