Suprema Corte publica la primera foto oficial del Pleno: ¿Quiénes son los nuevos ministros de la SCJN? (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió en su página oficial la primera fotografía del nuevo Pleno conformado por nueve ministros electos por voto popular, quienes asumirán sus cargos este lunes por la noche. La imagen marca un hecho histórico, ya que es la primera vez en 30 años que se registra una integración diferente en el máximo tribunal del país.

La fotografía muestra a los nuevos integrantes distribuidos en dos filas dentro del histórico edificio del Centro Histórico, en la Ciudad de México. El acto fue privado y contó con estrictas medidas de seguridad, incluyendo la prohibición del uso de celulares.

¿Quién es Hugo Aguilar Ortiz, nuevo presidente de la SCJN?

El futuro presidente de la Suprema Corte será Hugo Aguilar Ortiz, quien portó por primera vez la toga con un distintivo especial: un bordado en la solapa y mangas en honor a los pueblos indígenas. Este gesto lo diferenció dentro de la imagen oficial y subrayó su intención de reconocer la diversidad cultural del país.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, y el ministro electo Rodrigo Arístides Guerrero en evento público. / Isabel Mateos Hinojosa

Aguilar Ortiz encabezará la nueva etapa del máximo tribunal, tras la reforma judicial de 2024 que redujo el número de integrantes de 11 a 9 ministros. Esta reforma constitucional, aprobada el 15 de septiembre del año pasado, es la que permitió la elección popular de los nuevos integrantes.

Nombres de los nueve ministros de la Suprema Corte 2025

En la fotografía oficial aparecen los siguientes ministros y ministras:

Primera fila (sentados): Hugo Aguilar Ortiz (centro). Yasmín Esquivel Mossa (izquierda). Lenia Batres Guadarrama (derecha). María Estela Ríos González (junto a Esquivel). Loretta Ortiz Ahlf (junto a Batres).

Segunda fila (de pie): Arístides Rodrigo Guerrero García. Giovanni Azael Figueroa Mejía. Irving Espinosa Betanzos. Sara Irene Herrerías Guerra.



La fotografía fue tomada de forma anticipada el 20 de agosto a las 9:00 horas, en una sesión privada en la sede de la Corte.

¿Por qué la foto de la Suprema Corte es histórica?

Es la primera fotografía oficial del Pleno con nueve integrantes, tras la reducción del número de ministros. Marca el inicio de una etapa en la que los cargos de la Corte fueron elegidos por voto popular, lo que no ocurría antes en la historia reciente del país. Se tomó en un evento privado con acceso restringido y medidas de confidencialidad. Sustituye a la última fotografía oficial, encabezada por Norma Lucía Piña Hernández, que estuvo vigente hasta la madrugada del 1 de septiembre. Representa un cambio generacional y estructural en la integración del máximo tribunal de justicia en México.

La publicación de la primera fotografía del nuevo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo tiene un valor simbólico, sino también histórico. Con nueve integrantes, el máximo tribunal inicia una nueva etapa tras la reforma judicial de 2024, que modificó de manera profunda su integración y los mecanismos de elección de sus ministros.

El relevo marca el final del Pleno anterior encabezado por Norma Lucía Piña y da paso a un tribunal renovado que estará encabezado por Hugo Aguilar Ortiz, quien desde esta primera imagen oficial envió un mensaje de identidad y respeto hacia los pueblos originarios.

Ejecentral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir