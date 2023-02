Supervisa Salomón Jara aplicación de 200 MDP en 4 municipios afectados por Agatha (11:30 h)

Sierra Sur, Oax., 26 de febrero: El Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz encabezó asambleas en San Francisco Ozolotepec, San Juan Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec y Santa María Ozolotepec, para evaluar la aplicación de 200 millones de pesos, 50 a cada municipio, canalizados por el Gobierno Federal para atender las afectaciones causadas por el Huracán Agatha.

En su gira por los Ozolotepec, el Ejecutivo convocó a reforzar la unidad y la concordia, a superar las diferencias y en coordinación con agencias y presidencias municipales, realizar planes de trabajo conjunto que permitan superar los niveles de pobreza y marginación.

En San Francisco Ozolotepec, acompañado por el edil Guillermo Gallardo Figueroa, Jara Cruz encabezó la Asamblea Evaluativa para conocer las acciones realizadas con los 50 millones de pesos destinados a atender las afectaciones causadas por el huracán.

El Mandatario, quien ha visitado la región, los municipios y muchas de sus agencias de la zona, recordó que en 2009 recorrió varias de estas comunidades con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, e informó que se auditarán las obras y acciones para constatar el buen uso de los recursos.

En San Juan Ozolotepec escuchó de viva voz a las personas beneficiadas y el estatus en que se encuentran las obras financiadas por el Plan de Apoyo a Personas Afectadas por el Huracán Agatha.

Ante ciudadanos de las agencias de San Andrés Lovene, Santiago Lapaguía y Santa Catarina Xanaguia, celebró que hayan superado los conflictos internos para unirse, “porque las y los oaxaqueños queremos la paz y trabajar por el bien de nuestros pueblos”, dijo.

La instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que se visiten los 31 municipios afectados por el huracán, recordó y expresó su satisfacción por la decisión de comprar maquinaria para atener los caminos y la reconstrucción.

Jara Cruz destacó que los pueblos de Oaxaca no tienen por qué vivir en conflicto “nuestro destino no es el pleito, así como nuestro destino no es la pobreza, la marginación, el abandono, el olvido. Nuestro destino no es que sigamos siendo pobres por los siglos de los siglos, eso no. Es otro nuestro destino, es el progreso, es salir adelante”.

Con este Gobierno se acabó la corrupción y los privilegios, los gobiernos fantoches, mediocres, ladrones y corruptos, porque solo los y las oaxaqueñas podemos sacar adelante a Oaxaca, solo los hermanos de San Juan Ozolotepec y sus agencias van a sacar adelante a las comunidades. “Siempre vamos a invitarlos a la unidad y a que tengamos paz”.

En Santo Domingo Ozolotepec, Jara Cruz conoció algunos avances de las acciones realizadas en beneficio de las personas afectadas por el huracán y expuso que la supervisión es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para corroborar la correcta aplicación de los 50 millones de pesos asignados a las autoridades municipales de este lugar.

En las zonas alejadas y marginadas donde no se iban a parar los gobernantes, dijo, estamos trabajando porque hay que sacar a Oaxaca de la pobreza y de la marginación, del abandono y el olvido, porque hemos tenido gobiernos que no se preocupaban por nuestros pueblos.

En Santa María Ozolotepec, donde se canalizaron 50 millones de pesos, reiteró su compromiso de acompañar y caminar de la mano con los pueblos y las comunidades para trabajar coordinadamente para lograr el bienestar y el desarrollo social que son urgentes en las comunidades indígenas y marginadas.

Jara Cruz destacó que conoce la gran mayoría de los municipios de Oaxaca y sabe de las grandes necesidades que tienen los oaxaqueños de todas las regiones en materia de caminos, de servicios de la salud, educación, de la necesidad de apoyos para el campo acumuladas durante largos años por gobiernos que dejaron de lado su responsabilidad con los oaxaqueños.

“Duele mucho ver el abandono en el que nos tuvieron, pero ahora nosotros queremos hacer un cambio, porque el mejor ejemplo del cambio que se está dando en nuestro país es el que está haciendo nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, recalcó.

