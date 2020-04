Suman once estados con uso obligatorio de cubrebocas (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 d abril. A partir de este viernes suman once entidades que instruyeron el uso obligatorio de cubrebocas entre sus habitantes como medida para evitar la propagación del COVID-19: Ciudad de México, Coahuila, Durango,Puebla, Morelos, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán y Yucatán.

Este viernes arranca su uso obligatorio en el interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con la intención de disminuir los contagios en el país, según dio a conocer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Por ello, se hará la entrega gratuita de estos artículos en la estación Pantitlán de las líneas A y 9.

Este jueves en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa anunció la entrega masiva de cubrebocas y gel antibacterial para las personas que no pueden dejar de salir de casa durante la contingencia; y en Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio la orden esta semana, lo mismo que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien este jueves pidió su uso obligatorio.

Por su parte, en Nuevo León, el secretario de Salud local, Manuel O’ Cavazos informó que se restringirá acceso al transporte público y taxis a quienes no porten su cubrebocas; además habrá sanciones para los transportistas que no apliquen la medida. Quien tampoco descartó las sanciones en caso de no utilizar cubrebocas en el transporte y vía pública, fue el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

En tanto que en Quintana Roo, serán los policías locales quienes hagan entrega de las mascarillas, y en Durango y Coahuila también se instruyó la medida, aunque sin especificar si habrá sanciones para

quienes no los usen.

En Yucatán se dispuso su obligatorio desde hace dos semanas; mientras que en Morelos, aunque la medida no es obligatoria en toda la entidad, al menos dos municipios lo adoptaron para sus ciudadanos: la capital, Cuernavaca, y este viernes se aprobó en la comunidad de Cuautla. También en las ciudades León, Guanajuato y Chilpancingo, Guerrero, se aprobó la medida.

La Razón

