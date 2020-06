Suman 4 policías municipales de Oaxaca muertos por Covid-19; inician paro de labores, exigen renuncia de mandos (09:16 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 1 de junio. Elementos de la Policía Municipal de la Ciudad de Oaxaca, comenzaron un paro de labores en el Palacio Municipal, para exigir la atención urgente del presidente municipal, Oswaldo García Jarquín.

La policía de proximidad y representante de los uniformados, Petrona Constanza Gutiérrez Lucas, lamentó que ayer hayan muerto 2 de sus compañeros, con los que suman hasta este momento 4 policías municipales fallecidos.



“Por eso vamos a demandar al edil que retire los filtros de la Central de Abasto porque ahí se han estado contagiando, la segunda petición es que a todos se nos haga la prueba del Covid-19 y la destitución de los mandos superiores por la negligencia que han demostrado”.

Visiblemente enferma y sin poder contener la tos, acusó que los actuales mandos no saben que es la seguridad pública, no estén preparados y menos tienen calidad humana hacia los uniformados.

“A ellos no les interesa nuestra vida porque somos reemplazables, se metió un amparo para insumos y solo se les dio a los 4 integrantes de la mesa y por eso nos hicieron firmar un documento, por estar de revoltosos, necesitamos caretas pero a ellos les duele gastar un pinche peso para los compañeros”.

Advirtió que no se moverán del Palacio Municipal hasta que sean recibidos por el edil.

“Anoche ya fui al médico porque no estoy bien, también no nos han pagado el bono de esta quincena, en una entrevista el presidente se comprometió a seguir pagando el bono, para muchos este apoyo puede no significar nada pero a nosotros nos sirve”, dijo Petrona Gutiérrez Lucas.

Por su parte, el policía Isidro Alberto Hernández Cruz, manifestó que no querían desatender la seguridad pública a pesar de que la corporación estaba muy diezmada y algunos otros están en cuarentena.

“Tenemos 5 compañeros graves, todo de manera extraoficial porque nadie nos dice nada, las autoridades han sido inhumanas, a los crónicos degenerativos no los mandaron a su casa, Aquileo Sánchez Castellanos nunca respondió nuestras quejas, han sido indolentes, hay omisión por parte de los mandos, el compañero Josué fue uno de los que falleció ayer y su madre se encuentra grave porque él la contagio”.

“Vamos a permanecer en protesta hasta que nos atienda”, finalizó.

