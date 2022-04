Suma Naty Díaz liderazgo empresarial a su campaña, sondeo la ubica en tercer lugar de preferencia (12:10 h)

En conferencia de prensa, el panista le reconoció su liderazgo a la empresaria desde Canacintra, a partir del cual dijo, ha mostrado Oaxaca al mundo.

“Ella viene de cuna humilde y de la cultura del esfuerzo como muchas oaxaqueñas, pese a las condiciones adversas que vivimos diariamente en Oaxaca”.

En su intervención, la empresaria Lily Ramírez, aseguró que los sueños de Naty Díaz eran muchos de los que ella también tenía.

“La fundación de Canacintra es uno de los brazos de la Cámara que me dio la oportunidad de recorrer el país y ver las grandes necesidades que hay en México, en Oaxaca me encuentro con esta mujer que sus sueños representan los sueños de muchos oaxaqueños”.

“Estaré de la mano contigo porque yo he hablado de los espacios que las mujeres deben de tomar y con esto siento que estoy siendo congruente con mi manera de actuar”, afirmó.

La candidata a la gubernatura, Natividad Díaz Jiménez, declaró que hasta el momento las encuestas de medios nacionales la han posicionado en un tercer lugar de preferencia electoral.

Insistió que trabajará para lograr el sueño de todas las mujeres, el cruzar la línea que ya la ha hecho ganadora dando la batalla en este proceso electoral.

“Esta es una oportunidad para ser gobernadora, la diferencia entre mi persona y los de enfrente es que no estoy usando a Oaxaca para ver quién se juega ahora el poder, todos los oaxaqueños nos merecemos justicia y respeto, yo no tengo miedo ni temor ante la amenazas y a lo que me enfrento porque confío en la ciudadanía”, concluyó.