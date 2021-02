Sujeto azota a una anciana de 95 años; video (imágenes fuertes) (20:49 h)

FOTO: CAPTURA DE VIDEO POSTERIORMENTE SE VE QUE SU AGRESOR SE VA POR UNOS SEGUNDOS PARA REGRESAR A DARLE UN PUÑETAZO EN LA CARA DE LA MUJER

A través de redes sociales se difundió un video donde un hombre azota y golpea en la cara a una adulta mayor en la alcaldía Tlalpan.

En el clip se puede apreciar cómo la mujer está dormida en un sillón, cuando llega un hombre a azotarla mientras le ordena que se pare bien. Consecuencia de esto, la mujer comienza a quejarse y a sobarse la espalda baja.

Posteriormente se ve que su agresor se va por unos segundos para regresar a darle un puñetazo en la cara de la mujer.

Consultados por este diario la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informaron que el caso se encuentra con la unidad de contacto del secretariado para dar seguimiento puntual y contactar con el denunciante original.

Por su parte la Secretaría de Inclusión y Bienestar ( SIBISO) anunció que el 9 de febrero, personal del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) de la SIBISO, del Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones (CARIVA), de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de las Mujeres, de la LUNA Tlalpan, y la Policía Metropolitana Femenil Grupo de Ateneas, realizaron una visita domiciliaria para asistir a la persona mayor Lorenza de 95 años, con domicilio en Tlalpan, quien presentaba evidentes signos de maltrato.

Al respecto los familiares de la adulta mayor indicaron que la persona no puede valerse por sí misma, y sus cuidados están a cargo de uno de sus hijos.

Por lo que decidieron no iniciar acciones penales en contra del individuo que la agredió, sin embargo, el Ministerio Público inició carpeta de investigación con testimonios de los vecinos, y personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas acudió hoy al domicilio, en apego a la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, al no encontrar al agresor, se acordó dejar una guardia en el lugar, mientras que la persona adulta mayor no fue retirada del lugar, no obstante, está garantizada su seguridad y cuidado.

Asimismo la dependencia aclaró que el INED estará realizando visitas domiciliarias en los días subsecuentes a fin de garantizar la salud y bienestar de la persona de 95 años, así como otorgar el apoyo que requiera.

