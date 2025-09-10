Subsecretaria de Turismo de Chiapas se aventó de un puente (20:40 h)

Chiapas, 9 de septiembre. Mujer se aventó del puente Belisario Domínguez en Chiapa de Corzo, momentos después se supo que se trata de la Subsecretaria de Turismo del Estado de #Chiapas, Zita Rousarova Hegrova.

Tras caer al río Grijalva, fue rescatada por lancheros de la zona y trasladada al hospital regional Gilberto Gómez Maza para recibir atención urgente ya que su estado de salud fue reportado como delicado.

Hace apenas 24 horas, la subsecretaria de Turismo, Zita Rousarova, originaria de la República Checa, fue criticada en redes sociales por supuestos viajes en Jet privado.

Hasta este momento, aún no hay información oficial de las autoridades sobre este caso.

