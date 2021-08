Su papeleta la espera en su casilla: Lorenzo Córdova a Gutiérrez Müller (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. Sobre las críticas por la no instalación de casillas especiales, como la difundida este domingo por la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Beatriz Gutiérrez Müller, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que la ley de Consulta Popular no permite ese tipo de centros de votación y, además, el presupuesto del organismo era insuficiente.

“Siempre he sido muy respetuoso de la señora Gutiérrez Müller, a lo mejor no está informada, su domicilio y el del señor Presidente se actualizó hace unos meses. En la casilla que le toca hay una papeleta esperándola hasta las 6 de la tarde”, indicó Córdova Vianello.

La víspera, la esposa del mandatario dijo: “gracias, INE México por no permitirme votar en una mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito, gracias, gracias. Así, ¡que viva la democracia selectiva”.

El consejero presidente de Instituto Nacional Electoral (INE) informó que sólo no se instalarán siete mesas de votación de la Consulta Popular, por lo que consideró que el ejercicio democrático ya se puede “considerar un éxito”.

En conferencia de prensa, manifestó que la mayoría de las mesas no instaladas son por decisión de las comunidades y, hasta el momento, no se tienen datos de no instaladas por violencia.

Córdova reiteró que no está en contra de la consulta y rechazó las acusaciones de Morena sobre un sabotaje de él a la votación de este domingo.

