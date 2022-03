“Soy un hombre que viene del esfuerzo, crecí en el PRI, por eso ahora les pido trabajar para que a Oaxaca le vaya bien seis años más”: AAA (17:35 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. Alejandro Avilés Álvarez, se registró ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca (IEEPCO) como candidato a la gubernatura del estado de Oaxaca por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Acompañado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, además del líder estatal de este instituto político, Javier Villacaña Jiménez, el candidato, pidió el apoyo de todos los oaxaqueños para que alcance el triunfo el próximo 5 de julio.

Ante cientos de priístas de la capital oaxaqueña y de las ocho regiones del estado, quienes lo acompañaron en la marcha calenda que salió de la calle de los Derechos Humanos hacia el IEEPCO, Avilés Álvarez, manifestó que estaba muy emocionado porque este registro no solo era de él, dijo, sino de todos los oaxaqueños, por los que se comprometía a trabajar muy fuerte.

“Hoy se abren las trancas para esta gran carrera que seguramente con la ayuda de todos ustedes vamos a ganar el 5 de julio, estamos seguros que vamos a ganar porque los de enfrente tuvieron la oportunidad en algunos municipios y no saben gobernar, así está ahora la ciudad con un gobierno municipal, Tehuantepec, Zaachila, creen que van a poder con el estado pero no los vamos a dejar, nosotros vamos a ganar”, aseguró.

En medio de centenares de mujeres y jóvenes que también le mostraron su apoyo, se comprometió a trabajar para los pescadores, mujeres, adultos, empresarios, trabajadores del arte y deportistas.

“La ruta nos la ha trazado muy bien nuestro gobernador Alejandro Murat, porque él ha puesto el corazón cada día de cada año, ha puesto todo su ser y a toda su familia para que le vaya bien a Oaxaca y ahora yo sé que tengo un gran reto que es el de gobernar, pero sé que no me van a dejar solo, por eso hago el compromiso de poner no solo mi esfuerzo sino hasta mi vida si es necesario para que le vaya bien a Oaxaca”.

“Yo soy un hombre que viene del esfuerzo, que crecí en el PRI, por eso ahora les pido trabajar muy fuerte en estos dos meses y medio para darlo todo y que a Oaxaca le vaya bien seis años más”, agregó.

Al final de su mensaje a toda la militancia priísta, Avilés Álvarez, se comprometió a trabajar por los indígenas, discapacitados, y de la diversidad sexual.

“Soy un luchador de los pueblos, ahora vamos a ponernos la máscara de triple AAA para que juntos luchemos por los que menos tienen, que viva Oaxaca”, puntualizó el candidato.

