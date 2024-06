Soy hijo y legado de muchos padres, a todos ellos gracias y felicidades: JJE (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de Junio. “Este es mi Hijo el amado, este es mi elegido escúchenlo”, cita una frase bíblica del Evangelio, en el que el Señor hace referencia de su amor a su hijo y que nosotros llevamos esa misma enseñanza hacia nuestras hijas e hijos. Hoy, en este día, en el que la mayoría de los países de Latinoamérica, celebran el Día del padre, es un tiempo de reflexión de lo que hemos sido y somos a lo largo de los años.

Soy hijo de Joel Javier Pensamiento, agradezco a Dios que está con nosotros y al igual que muchos de los padres de familia y de otros más que están en la gloria del Señor. Hoy conmemoramos el Dia del Padre a iniciativa de Louise Smart Dood, mujer estadounidense, en 1910 surgió la idea, para lograr el reconocimiento del papel de los padres en la sociedad, oficializándose en el año de 1972.

Gracias a esa enseñanza de Jesús, maestro camino, verdad y vida, he transitado por muchos senderos y he sido forjado por mi padre y por muchos otros más, como legado de todos ellos, a quienes hoy les agradezco y felicito por ser padres de familia.

En principio, agradezco a mi párroco Ricardo Vásquez Ojeda, quien ha sido mi padre y guía espiritual, religiosamente hablando, quien con su ejemplo y palabra me ha enseñado e inculcado mi aprendizaje para agradecer y dar testimonio de fe al amor de mi Padre Dios por todas sus bendiciones así como de la intercesión de la Santísima Virgen María.

Gracias a todos los padres comunicadores y periodistas que me enseñaron y educaron, con su ejemplo y profesionalismo, en esta hermosa actividad de comunicación, como lo fueron Felipe Sánchez Jiménez, Reynaldo Bracamontes, Juan Manuel Vigñón, Ismael Sanmartín, Pedro Anzótegui, Felipe Santiago, Luis Santiago, Francisco J Sánchez, Pedro Matías Arrazola, Humberto Cruz, Alfredo Martínez de Aguilar, Miguel Ángel Schultz, Ernesto Reyes, Leandro Hernández, Víctor Castillo, Víctor Ruiz Arrazola, Ricardo Espejel, Lorenzo Jaime, entre otros.

Igualmente, agradezco a los padres y periodistas gráficos Darío Nolasco, José Alberto Ruiz, Domingo Martínez y Mario Jiménez por su orientación en mi ejercicio.

Han sido tantos años que he recibido muchas bendiciones de padres de quienes me siento orgulloso, por lo que hoy y toda mi vida les reconozco y agradezco, lo mismo que a Luis Martínez Fernández del Campo y Bernardo Barragán Salazar, por guiarme y enseñarme a ser institucional, trabajar con rectitud, respeto, vocación y sensibilidad en atención a los demás.

Años de vida, años que como padre atesoro por todo su tiempo de ellos y tantos más, que quizás sin saberlo, forjaron mi vocación al ser parte de equipos de trabajo de padres como Heladio Ramírez, Pedro Vásquez, Diódoro Carrasco, José Murat, Ulises Ruiz, Benito García Hernández, José Antonio Estefan Ácar, Jorge Ortiz Cruz Ahedo, gracias igualmente a padres de familia que en su tiempo fueron Senadores, Diputados federales, Legisladores locales, presidentes municipales, Dirigentes de organizaciones sociales campesino-productivas y, titulares de institutos políticos, por su acompañamiento en mi proceso de formación laboral y de servicio institucional a ellos.

Reitero, gracias a tantos padres periodistas y comunicadores, compañeros y amigos como Pablo Mejía, Víctor Castillo, Mario Girón, Rodolfo Méndez, Nahúm Villavicencio, Humberto Cruz Matías, Jesús García, David Carreño, Graciano Gómez, Virgilio Caballero, Héctor Villanueva, Víctor Villanueva, Jaime Méndez, Fernando Cruz López, Juan Manuel Rodríguez, Jesús Pérez Camacho, Mario Sors, Edgar Galán, Roberto Velásquez, Antonio Hernández, Ignacio Martínez Platas, Evaristo Martínez, Genaro Altamirano, Javier Leyva, Edgar Galán, Manuel Humberto Siordia, Jesús Siordia, Alberto Márquez, Humberto López Lena, representantes, titulares y directivos de diversos medios de comunicación.

Gracias a tantos padres que me enseñaron a ser lo que soy desde el ambiente laboral, productivo, deportivo, social, religioso, mi aprecio a quienes me inculcaron a la protección del medio ambiente y de los animales como Pablo De Santiago. Sí, hoy quiero decirle a mi Papá Joel Javier Pensamiento, gracias por todas sus enseñanzas y doctrinas en mí, por todos sus consejos, llamadas de atención y por la energía con que me trató para hacer de mí lo que soy; gracias papá porque hoy con tus 93 años estás con nosotros y le agradezco a Dios, por todas sus bendiciones.

Gracias papá. Joel Javier Pensamiento, porque también me inculcaste tu profesión (radiotelegrafista), me enseñaste y orientaste a trabajar, ser productivo y hacer el bien así como de mi madre Juanita Espinoza, quien sin ser padre fue mi guía católica y de gran amor. Gracias a todos los papás que me enseñaron múltiples actividades y aprendí de ellos para ser lo que soy.

Gracias a todos los padres comunicadores y a todos los padres en su día, gracias a mis hermanos padres de fe y de sangre, conocidos, a todos mis sinodales en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi gratitud y reconocimiento a todos papás que sin ser su hijo me enseñaron y aprendí de ustedes, siempre con el sacrificio, esfuerzo, tenacidad, imaginación y creatividad.

Reitero, gracias a padres como Sadot Sánchez Carreño, quien me orientó a ser comunicador sin transgredir la línea de la libertad de expresión, como un hombre de leyes e institucional; gracias Padre mío, Señor Jesucristo, por todas tus bendiciones, aptitudes y por darme la oportunidad de agradecerte en este particular día, soy tu hijo Joel Javier Espinoza.

