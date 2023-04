Sorprende caída de meteorito en Estados Unidos; lo confundieron con una explosión (18:00 )

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. Un meteorito alertó a los estadounidenses este viernes por la noche cuando el cielo se iluminó de pronto, acompañado por un sonido que muchos en el estado de Indiana confundieron con una explosión.

Como ocurrió en la capital de Ucrania el miércoles pasado, este 21 de abril varias personas de los estados colindantes de Ohio, Indiana y Kentucky llamaron a los servicios de emergencia para denunciar lo que para ellos había sido una explosión, que incluso fue captada en videos que después circularon en redes sociales.

WATCH | This video captured in Center Grove at 8:47 pm by viewer Bryan Bunton shows a possible fireball in the sky on Friday night. 💫

According to the American Meteor Society, “A fireball is another term for a very bright meteor, generally brighter than magnitude -4." pic.twitter.com/x29HFTGslb

— WRTV Indianapolis (@wrtv) April 22, 2023