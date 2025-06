Somos México impugnará la elección judicial; va por la nulidad (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de junio. La coalición de organizaciones políticas que conforman “Somos México”, impugnará la elección de integrantes del Poder Judicial del pasado 1 de junio.

“Vamos a interponer los recursos jurídicos para buscar la nulidad de este proceso electoral. En los siguientes cuatro días posteriores a la culminación de los cómputos, interpondremos un recurso de nulidad total”, refrendó Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional.

A decir de Acosta Naranjo, él como “están hoy integrados los órganos electorales, absolutamente obsequiosos con el poder. No es razón suficiente para no dar la batalla jurídica y política y social. Sabíamos ya quiénes iban a ser los electos. El acordeón no era acordeón, el acordeón era el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) adelantado. El 100 por ciento del acordeón es el 100 por ciento de los resultados de la Corte (SCJN), del Tribunal de Disciplina. Díganme si no es una vergüenza que el único tribunal que no se renovó es el Tribunal Electoral, porque es el que les va a garantizar los resultados que decidieron de antemano. No hubo una elección el domingo pasado”.

Indicó que eso se decidió por dos personas, por Claudia Sheinbaum y por Andrés Manuel López Obrador. Es Andrés el que manda. Casi 90 millones de mexicanos no salieron a votar. ¡Ahora resulta que el 10 por ciento es más que el 90, que los otros 90 millones (que no votaron el pasado 1 de junio) no somos pueblo!, añadió Acosta Naranjo.

En el foro “Impacto de la Elección Judicial: Balance y Conclusiones”, con la participación del propio Acosta Naranjo, Cecilia Soto, Denise Meade, Mariana González y Rodrigo Morales, Emilio Álvarez Icaza remarcó que “9 de cada 10 que no votaron no estaban de acuerdo con la reforma con esta elección y no tenían confianza en el proceso. ¡9 de cada 10 personas dirigieron no a esta farsa!.

INE investiga irregularidades en la elección judicial y asegura sanciones para los infractores

La mitad de las personas que no votaron tienen beneficio directo o un familiar tiene un programa social, eso quiere decir que se empieza a desgastar el chantaje de que si la gente no vota como Morena quiere, le van a quitar el programa. No pudieron llevar a la gente a votar.

“La mayoría de las personas que no votó consideró que la urna no es el mecanismo para elegir a los jueces. En lugar de estar celebrando el fracaso, deberían estar escuchando lo que la mayoría del pueblo les dijo en las urnas. Un 54 por ciento considera que esta elección debilita la democracia. Incluso de los que votaron, una tercera parte reconoció que usó acordeón. Los nombres son los mismos que están en los primeros lugares. Si eso no tipifica a un fraude, claro que vamos a utilizar esto en la batalla jurídica. Más que observadores, había ‘morenadores’, operadores dentro de la casilla. Encontramos los pases de listas, el voto inducido, la cooptación, el acarreo de votantes y las ‘casas amigas’ donde se pagó el favor”, señaló Álvarez Icaza.

“Del monitoreo que hizo la Brigada Antimapaches, en 33 casillas, en 9 estados de la República, solo hubo ¡un voto!. En 188 casillas, hubo menos de 10 votos. Esto no tiene precedentes. La abstención de esta elección marca estructuralmente la ilegitimidad de este ejercicio. El 23% de los votos son votos nulos o no utilizados. No solo votó poca gente, parte de la gente que fue a votar fue para rechazar el ejercicio. El máximo de votación es 6 millones. El más votado tuvo un poco más de 6 millones. De un universo de 100, el máximo son 6 millones”, enfatizó Álvarez Icaza.

Denise Meade dijo que varias organizaciones como “Frente Cívico, México Unido, Vamos por Todo… salimos a la calle (ese 1 de junio del 2025) a mostrar nuestro repudio hacia la elección del poder Judicial porque somos varias organizaciones que estamos articulándonos para llevar a cabo acciones para defender a la democracia; hay algo que pasó nos pasó por enfrente y se normalizó y fue la gran de intromisión del poder Ejecutivo en la reforma al poder Judicial… de la misma manera hubo injerencia de Morena en este proceso cuando se supone que los partidos políticos no podían tener intromisión… que lo estamos viendo obliga a la anulación de esta elección… en la ciudadanía tenemos que hacer lo propio para fortalecernos y lograr que este absurdo y farsa se pueda anular”.

