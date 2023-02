“Solo quiero recuperar el cuerpo de mi hijo”, suplica padre de menor ahogado en playa de Salina Cruz (21:30 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oaxaca, 16 de febrero. Con la impotencia reflejada en el rostro que ya se cumplieron dos días que su hijo fue devorado por las olas del mar en la playa de Salinas del Marqués, y su cuerpo aún no es rescatado, don Rigoberto Calzada Maya, clama ayuda.

“Solo quiero me ayuden a recuperar el cuerpo de mi hijo para poder darle cristiana sepultura”, expresa desconsolado el padre de Abraham C. F. el menor de doce años de edad, que el pasado 14 de febrero se lo tragó el mar cuando nadaba con sus hermanos.

Don Rigoberto, vecino de la agencia municipal de las Salinas del Marqués, donde sucedió la tragedia, ya no sabe qué hacer, los días pasan y su hijo no es rescatado.

“He caminado e ido pero no tengo la manera de seguir buscando, yo quisiera la ayuda de los gobiernos, de la Marina para que caminaran”.

Afligido porque los días pasan y su menor hijo no aparece, ha solicitado que se extienda la búsqueda por comunidades costeras, donde se presume pudieran localizarlo ante las marejadas que se presentan por los fuertes vientos.

“Me dijeron que me iban a enviar un helicóptero y unos drones pero, hasta ahora no han llegado, es una mentira y me duele porque no cumplen”, externó.

Este fin de semana se tiene previsto fuertes vientos en la región del Istmo, lo que pudiera frenar la búsqueda del menor por las embarcaciones que se sumaron a estos trabajos.

