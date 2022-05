Solicitan informe del Contralor Municipal, tras ser acusado de defender a presunto malhechor (09:15 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Ox. 12 de mayo. Tras darse a conocer en la Sesión de Cabildo de este martes, un escrito que envió la ciudadana Juana Delfina Osorio Mata, en donde acusa al Contralor Municipal de Huajuapan de León, Rubén Rodrigo Eleuterio Santillán, en defender en horarios laborales como funcionario público a un individuo que le robó; al menos cuatro concejales, solicitaron al presidente municipal tomar cartas en asunto, y que se rinda un informe sobre el caso.

La regidora de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Participación Ciudadana, Gloria Naxhiely Estrada Bautista, fue quien leyó el escrito que envió la supuesta víctima, el cual va dirigido también al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, el regidor de seguridad Pública y Movilidad Urbana, Pablo David Crespo de la Concha, y al concejal de agencias y colonias, Luis Fernando Oropesa Carrasco.

En el documento, la víctima relata que el 22 de noviembre de 2021, tres hombres ingresaron a su domicilio ubicado en la calle Nevado de Toluca, de la colonia Sinaí, en Huajuapan de León, para robarle un tanque de gas, un horno de microondas y su moto.

Agrega que durante el atraco la amenazaron de muerte con un arma de fuego, para que no denunciará, sin embargo, con el apoyo de su familia presentó la denuncia correspondiente, en contra de sólo dos de supuesto malhechores, a quienes logró reconocer.

Al respecto, Liliana Miroslava Ojeda García, abogada de la víctima, informó que Juana Delfina Osorio, fue intimidada con un arma de fuego por uno de los asaltantes, pero a pesar de lo ocurrido, se integró la carpeta de investigación, luego de reunirse los datos de prueba, y se logró la detención de uno de los supuestos responsables el 4 de mayo del presente año, bajo una orden de aprehensión.

Indicó que el 5 de mayo, cuando se realizó la audiencia de formulación de imputación, confirmaron que el abogado defensor era el Contralor Municipal.

Agregó que a pesar de que el juez lo exhortó al funcionario a no llevar el caso, ya que tenía un cargo público, este se negó y respondió que no había ningún impedimento para que lo pudiera hacer.

Recordó que el 8 de mayo, durante la continuación de la audiencia del término constitucional, fue puesto en libertad el aparente responsable, cuyo argumento del juez fue que no le cree a la víctima, ya que su declaración no es creíble.

“Queda evidenciado en audio y video, por lo que yo estuve presente, y las personas que estuvimos ahí, que lo que el juez resolvió, no pueden ser posibles, ya que jamás lo dijo la víctima, fueron agregadas partes a la declaración, las cuales nunca dijo la víctima. Esa parte que argumentó la víctima, en este caso el Contralor Municipal, fueron totalmente absurdas, mismas que fueron consideradas para dejar en libertad a la persona”, reveló.

En tanto, el Contralor Municipal de Huajuapan, Rubén Rodrigo Eleuterio Santillán, refirió que defendió a dicha persona, ya que así lo solicitó al Asociación Civil Juristas de la Mixteca, a la pertenece, y por el convenio de colaboración que tienen con el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Subrayó que está de acuerdo en que realicen las investigaciones, tanto en el tema profesional y del área que representa, que en ningún momento ha causado faltas.

“Para renuncia, de acuerdo al nuevo reglamento, solo puede ser una renuncia o una remoción. Si derivado de la investigación resultará, con todo gusto renunció, pero no es el caso no hay ninguna legislación que, por el simple hecho de prestar un servicio social a una persona de bajos recursos, no establece motivo de alguna renuncia”, expresó.

Aclaró que quienes van a determinar la remoción del Contralor Municipal será la Comisión de Gobernación, la cual está integrada por concejales, que nunca lo hará un artículo de opinión o la presión social.

