Malos manejos en los recursos públicos y falta de transparencia, sello de la Secretaría de Finanzas: diputados (20:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 25 de noviembre. Ante las Comisiones Permanentes Unidas de Presupuesto y Programación y Hacienda de la 65 Legislatura local compareció el titular de la Secretaría de Finanzas, Jorge Antonio Hidalgo Tirado, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno del Estado de Oaxaca en materia económica.

El responsable de la política financiera del estado rindió cuentas frente a las comisiones presididas por los diputados Sergio López Sánchez y Freddy Gil Pineda Gopar respectivamente.

Como primer posicionamiento, la diputada Adriana Altamirano Rosales del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, reclamó al titular de la Secretaría de Finanzas las condiciones en las que entrega Oaxaca, resaltando que en el estado existe más pobreza de la que se registraba hace seis años.

“Vienen a mentir con cifras que ni ustedes mismos se creen y que están en su total desfachatez y a oídos sordos a los reclamos de las y los diputados que legítimamente representan al pueblo de Oaxaca”, añadió.

Además, pidió que se realicen las investigaciones necesarias para que el funcionario no se vaya impune de Oaxaca, ya que no fue capaz de atender a la ciudadanía oaxaqueña.

En su oportunidad, Xóchitl Jazmín Velázquez Vázquez del Partido Unidad Popular, destacó la importancia de manejarse con transparencia y rendir cuentas, ya que la población exige saber dónde y cómo se emplea el recurso público. Además, cuestionó el aumento del 35 por ciento al ramo de Gastos Personales, con una cifra de 4 mil millones de pesos, y pidió una explicación sobre este incremento.

Durante su participación, la legisladora Ysabel Martina Herrera Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, recalcó las cosas positivas y negativas del trabajo de Hidalgo Tirado al frente de Sefin. Enfatizó la creación de 180 mil empleos en Oaxaca, convirtiéndola en la entidad de mayor crecimiento durante el 2022; sin embargo, este logro quedó opacado ante los resultados en materia de recaudación, ya que de 2016 a 2022, solo hubo un incremento del 14 por ciento.

“¿Qué se hizo con los recursos? Ya que las grandes obras que se ejecutan en el estado son concesiones o inversión federal, ¿Dónde están los programas y proyectos de inversión productiva? Los resultados de la dependencia a su cargo dejan más dudas y nubarrones que certezas y aciertos”, aseguró.

El congresista Luis Eduardo Rojas Zavaleta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconoció que, si bien, Oaxaca ha enfrentado catástrofes naturales y emergencias sanitarias que ha presionado las finanzas públicas locales, a pesar de estas situaciones, se reporta un crecimiento del 2.5% en la tasa anual durante el segundo trimestre de 2022.

Asimismo, exaltó que gracias a la inversión privada y gubernamental, la tasa de desocupación en la entidad, es de las más bajas en la historia. “El que este gobierno haya destinado importantes recursos a los rubros de gobernabilidad, paz social e infraestructura, está dando como resultado que México y el mundo vean a Oaxaca como algo atractivo para visitar e invertir”, abundó.

La representante popular del grupo parlamentario de Morena, Melina Hernández Sosa recalcó que durante la administración de Alejandro Murat Hinojosa, se prometió la construcción de un Hospital Regional en Ixtlán de Juárez, el cual a la fecha no se ha concluido debido a que la Secretaría de Finanzas no distribuyó los recursos necesarios. Además, de no otorgar el presupuesto para el techado de las escuelas de educación básica.

Respecto al proyecto integral de manejo de residuos sólidos, cuestionó al secretario sobre el financiamiento autorizado, en qué rubro, cuánto costó y quién tiene el expediente de dicho plan. “Si este proyecto salió del recurso público, el resultado también debe ser público y estar a disposición del nuevo gobierno”, agregó.

El legislador del mismo grupo parlamentario, Luis Alberto Sosa Castillo enfatizó el rechazo del Avance de la Cuenta Pública en los tres primeros trimestres de 2022. Detalló que de acuerdo con el informe final presentado por la Auditoría Superior de la Federación en el Ejercicio Fiscal 2020, en el análisis del gasto federalizado, señala que Oaxaca tiene un monto por aclarar de 4 mil 763.2 millones de pesos. “¿Por qué no se ejercieron los recursos al 100%? ¿Por qué en la estructura programática existieron partidas presupuestarias que nunca se autorizaron y a los que se le aprobó presupuesto y una ampliación sin ejercer?”, cuestionó.

Asimismo, el morenista Sergio López Sánchez, aseguró que el informe presentado por la Sefin no contiene claridad sobre el destino del gasto público y carece de información precisa y certera para estar en condiciones de realizar un pronunciamiento apegado a la realidad. Reprochó el incumplimiento con la meta establecida en el plan estatal de desarrollo para combatir la pobreza en Oaxaca y la ausencia de beneficios y mejora en los servicios públicos que recibe la ciudadanía.

“La opacidad con la que los ejecutores del gasto público manejaron los dineros del pueblo oaxaqueño nos obliga, como Legislativo, a señalar que las cosas no se hicieron bien. Es necesario que las autoridades competentes hagan su trabajo y en su momento se deslinden responsabilidades”, añadió.

En la ronda de preguntas y respuestas Horacio Sosa Villavicencio dijo que el titular de Sefin le quedó a deber al pueblo de Oaxaca, porque no fue claro sobre el destino de los recursos de los 208 proyectos que se autorizaron. Con el programa de Impulso a las Actividades Económicas del Estado, no se vio el apoyo a los sectores vulnerables, indicó.

“¿Cuánto costó este impulso y a quiénes se le dieron? porque la vida de la gente pobre en Oaxaca sigue igual o peor que hace muchos años. Al final usaron el dinero en lo que quisieron”, externó el legislador”.

Por su parte, Nancy Natalia Benítez Zárate, reprochó la ausencia de trabajos palpables en los cuales se pudo haber gastado el dinero de los y las oaxaqueñas. Hizo énfasis en los 3 mil 500 millones destinados para la deuda pública y la falta de interés de Sefin por atender a los damnificados de los sismos en la región del Istmo de Tehuantepec, así como a las familias afectadas por la crisis sanitaria por Covid-19 y la falta de recurso en materia de salud.

“No tiene caso preguntar cuáles son los índices de desarrollo que se movieron favorablemente con la inversión pública productiva, porque lo que se ve no se juzga, y lo digo porque Oaxaca sigue sumido en los peores índices de desarrollo”, agregó.

