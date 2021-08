Solicitan a autoridades de Huajuapan, prórroga para pedir el Certificado de Vacunación contra Covid-19 (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 18 de agosto. El presidente del Círculo Empresarial del Estado de Oaxaca A. C., Ponciano Jorge Ramírez Pastor, informó que este martes, a través de un escrito que entregó en la Secretaría Municipal, la asociación solicitó al Ayuntamiento de Huajuapan un plazo de 90 días para que los establecimientos, edificios públicos y encargados del transporte público, apliquen el decreto del Certificado de Vacunación contra la Covid-19.

Indicó que el motivo es porque los habitantes de algunas poblaciones cercanas a Huajuapan, tanto el estado de Oaxaca como de Puebla, que acuden a esta ciudad, no han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, y por lo tanto, es imposible que tengan su certificado.

“Nosotros como una asociación que apoya al comercio y a la economía, estamos pidiendo al honorable ayuntamiento que nos permita hacerlo, en primera instancia, a manera de invitación. A todos los que lleguen, que se les pida su certificado y el que no lo lleve que se le invite a hacerlo, pero que no sea motivo para que no puedan ingresar”, recalcó.

Agregó que, después del tiempo solicitado, ya podrían solicitar el certificado de manera obligatoria, mientras avanza el proceso de vacunación, además de que las autoridades municipales podrían sancionar o clausurar el lugar en donde no se cumpla con el decreto municipal, aprobado por cabildo el 11 de agosto del presente mes.

Ramírez Pastor, aseguró que como círculo empresarial están de acuerdo con el decreto acordado, ya que propicia que las personas acudan a vacunarse y se disminuye el flujo en lugares públicos de quienes no lo ha hecho, además de que se salvaguarda la salud y se evita el contagio de la población que en esta tercera ola va más acelerado que anteriormente, por lo que se priorizó esta zona en recibir la vacuna para mayores de 18 años.

“Yo creo que Huajuapan fue uno de los afortunados, en donde ya prácticamente toda la población mayor de 18 años tiene la primera dosis, lo que no sucede en otras partes de la República”, señaló.

Invitó a los encargados de los comercios de la ciudad de Huajuapan, hoteles, restaurantes y todo lugar donde se ofrezca un servicio, a seguir implementado el uso frecuente de gel antibacterial, sanitizante, tapetes, toma de temperatura y respetar la sana distancia, para evitar contagios de la enfermedad respiratoria.

