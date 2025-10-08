Soldados matan a 6 jornaleros en Estación Manuel, acepta Sedena (19:25 h)

Tampico, 7 de octubre. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó que soldados mataron a seis personas e hirieron a dos más en Estación Manuel, municipio de González.

«[…] aproximadamente a las 20:00 horas del 6 de octubre de 2025, sobre la carretera de Ciudad Mante-Tampico, a la altura del kilómetro 71, personal militar que se desplazaba en un convoy de tres vehículos refiere que una camioneta color blanco trató de embestir a uno de estos, por lo que al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente 5 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas», informaron las comandancias de la IV Región Militar y de la 48/a. Zona Militar.

En el informe, la Sedena aseguró que al trasladar a los heridos al hospital general «Carlos Canseco» en Tampico, una persona perdió la vida por las heridas de arma de fuego.

La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación y recibió en calidad de presentación a los elementos que dispararon contra los civiles.

Además, la Fiscalía General de Justicia Militar inició una indagatoria junto con la separación de los soldados involucrados.

Familias de sobrevivientes esperan

Elefante Blanco confirmó que las familias de los sobrevivientes esperan informes médicos en el hospital «Carlos Canseco».

Una mujer, que se observa en las imágenes que circularon ayer por la noche, es la principal testigo del hecho violento. Tanto las víctimas como los sobrevivientes se dedicaban a trabajar en labores agrícolas.

Durante la mañana de este martes 7 de octubre, personal militar montó un operativo para proteger y que el personal de la FGR tomara las declaraciones de los involucrados.

Igualmente, los agentes del Ministerio Público acudieron para obtener información médica que ayude a la indagatoria contra los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

