Sobrinos y sobrinas de AMLO tienen ascensos y sueldazos con la 4T (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de junio. Ser sobrino o sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador en tiempos de la llamada Cuarta Transformación es un buen negocio. Al menos, cuatro de ellos han visto florecer sus carreras –y sus carteras– mientras su tío despacha desde Palacio Nacional.

Uno de ellos es Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, hijo de una prima del exjefe de Gobierno, quien en 2015 intentó pasar de secretario de juzgado a juez primero de distrito, pero en el concurso para el nombramiento de nuevos jueces no logró pasar todas las pruebas.

Sergio Alberto impugnó la resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durante años la revisión administrativa 165/2015 no se movió… hasta que su tío llegó al Poder Ejecutivo y el 22 de mayo de 2019 la Primera Sala de la SCJN votó unánimemente a su favor y ordenó al Consejo de la Judicatura Federal que le dieran el trabajo de juez de distrito.

Un año más tarde, en septiembre del 2020, el ministro preferido del presidente López Obrador, Arturo Zaldívar –a quien el gobierno federal apoya en su intento de quedarse dos años más como presidente de la Suprema Corte–, tomó protesta por videollamada a nueve nuevos jueces y juezas, entre ellos Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido.

Actualmente, el sobrino del presidente es juez primero de distrito en el estado de Colima con un sueldo mensual neto de 131 mil 258 pesos, así como un aguinaldo de 215 mil 515 pesos y un bono anual “por riesgo” de 405 mil 341 pesos.

El puesto de Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido.

SOBRINA DE ORO

A quien también le ha ido bien en este sexenio es a Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta, sobrina del presidente, quien hasta noviembre de 2018 trabajaba para Banco Azteca en Grupo Salinas, el conglomerado del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Apenas comenzó la actual administración federal, Luisa Obrador tuvo un ascenso meteórico en el gobierno: fue contratada en la Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero como directora general y en un año ascendió a titular de unidad.

Luego, vino un ascenso más: en plena pandemia fue contratada como jefa de Unidad de Evaluación de Delegaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con Zoé Robledo a la cabeza.

Su sueldo bruto mensual es de 149 mil 407 pesos, con un grado máximo de estudios de licenciatura en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ambos “Obrador Garrido” son familiares del mandatario mexicano por parte del tío abuelo de Andrés Manuel López Obrador, Manuel Obrador Revuelta, hermano del abuelo del presidente, quien se casó con Jacinta Garrido García y desde entonces ambas familias comparten árbol genealógico.

El sueldo de Luisa Alejandra Guadalupe Obrador Garrido Cuesta.

CON CURUL ASEGURADA

Más sobrinas y sobrinos del presidente han visto una mejoría en sus vidas desde que su tío es el político más importante del país: por ejemplo, José Braña Mojica, hijo de Lucía Mojica Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador.

José pasó de credencializar a simpatizantes del “gobierno legítimo” de su tío a ganar una candidatura a diputado local por Morena en su natal Ciudad Victoria, Tamaulipas.

José Braña en su candidatura. Foto: Especial.

En las elecciones del 6 de junio pasado, el sobrino del presidente contendió por el distrito 14 local en la capital tamaulipeca y triunfó con apenas 2 mil 341 votos más que su adversario, el panista Mario Ramos.

A pesar de su apretada victoria y de no tener experiencia como legislador, el nombre de José Braña Mojica ya suena para ser el próximo presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas.

Y quien también será próxima diputada local en Tamaulipas es Úrsula Patricia Salazar Mojica, hija de Úrsula Mojica Obrador, prima del presidente y quien en julio del año pasado falleció a causa del coronavirus.

Úrsula tiene apartada una curul para la próxima legislatura estatal que ganó sin sudar una gota en la calle: su nombre estaba en los primeros lugares de candidaturas plurinominales que Morena entregó al Instituto Electoral de Tamaulipas.

Ambos, José y Úrsula, tendrán cada uno un sueldo neto de 76 mil 481 pesos mensuales, además de gratificaciones, prestaciones y un fondo para apoyo legislativo.

No serán los únicos familiares del tabasqueño con curul y fuero: Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del presidente, fue elegida por Morena para contender este año por la reelección de su puesto como legisladora en la Cámara de Diputados.

Manuela ganó en las elecciones y volverá a ser diputada federal por el distrito 1 de Palenque, Chiapas.

Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada electa en Tamaulipas. Foto: Especial.

“EL GOBIERNO NO ES PARA LA FAMILIA”

El 13 de junio de 2019, el presidente abordó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional el tema de sus familiares dentro del gobierno y mostró una carta firmada por él enviada esa misma mañana a los servidores públicos de su administración.

“Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen.

“No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’”, dice en la carta.

La prohibición, escribió López Obrador, se extendía hasta su esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás familia cercana o distante.

“No tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada”, sentenció el presidente.

Cuatro meses después, cuestionado sobre los familiares del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en la nómina de la administración estatal, el presidente volvió a rechazar que familiares de los mandatarios trabajen en el gobierno.

“Si el Gobierno no es el DIF, no es para la familia”, criticó el presidente. “Además, no solo es un asunto legal… es un asunto ético”.

Información y fotos de:https://www.m-x.com.mx/

Compartir