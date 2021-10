Sobre la reforma eléctrica, Anaya pide a diputados no dejarse intimidar y votar en contra (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. «¿En serio le crees? O sea ¿cómo va a bajar si la electricidad que produce la CFE no es sólo más sucia sino más cara? Además, acuérdate que lo mismito te dijo con la gasolina y mintió», criticó Ricardo Anaya.

Lo anterior, con respecto a la reforma eléctrica que promueve el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sobre la propuesta, el excandidato presidencial destacó que la propuesta de AMLO se basa en ideas viejas que fomentarán el monopolio de la Comisión Federal de Energía (CFE) sobre la generación de la energía, la cual -a saber de Ricardo Anaya- es sucia y cara para la población.

En su nuevo video, el político señaló que el problema no es la edad de López Obrador, sino sus ideas viejas que no sirven, porque el México actual no es el de sus recuerdos.

Y, pese a que este gobierno se ha caracterizado por perseguir a quienes piensen diferente -como él- pidió a los representantes federales a no dejarse amedrentar y votar de manera razonada.

Además, Anaya Cortés señala que la votación que realizarán los legisladores federales para su aprobación o no, no se trata de escoger entre los expresidentes Lázaro Cárdenas o Carlos Salinas, sino que:

«Se trata de escoger entre ideas viejas o visión de futuro. Entre monopolio y competencia; entre energía sucia y cara o energía limpia y más barata ¿tú de qué lado quieres estar?», subrayó.

24 Horas

