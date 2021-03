SLP y sus candidatos a Gobernador: Daniel Molina (18:00 h)

Por: Daniel Molina

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. El próximo mes de abril iniciará la campaña electoral 2021 en San Luis Potosí. Hay quienes pueden presumir saber de política, pero difícilmente podrían haber pensado en este enredo de candidatos y partidos para una elección.

Podemos comenzar por la candidata a la gubernatura por MORENA, Mónica Rangel Martínez, quien fungía como Secretaria de Salud en la administración actual, de origen priista.

¡Ahí para el análisis! La secretaria de salud del estado, en plena pandemia, cambia al partido opositor al gobierno en el que trabaja para ser su abanderada electoral.

Continuando, ahora para creer. Alianza electoral entre PRI, PAN y PRD. Estos tres partidos que tuvieron sus momentos de gloria, hoy se juntan para respaldar como candidato a Octavio Pedroza Gaitán, quien también tiene una cercanía con la administración actual; ya que su hermano, es el titular de finanzas del estado. Sin embargo, no podemos borrar su curricular político, que incluye haber sido senador de la república, entre otros cargos.

Quien parece que domina más el trabajo en tierra es Ricardo Gallardo Cardona o, mejor conocido como “el pollo”; quien, con licencia por su diputación federal, se apunta en la carrera para la gubernatura. Su bastión, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, colindante con la capital de estado. Arropado por el Partido del Trabajo y el Partido Verde, se ha dejado ver por el estado para dar a conocer sus intensiones de conseguir el cargo del ejecutivo estatal. La sombra de su detención por lavado de dinero en el año 2015, puede ser un diferencial para lograr sus objetivos. Sin embargo, se destaca en por su actividad en los recorridos por el estado.

De ahí podríamos mencionar a los restantes candidatos o, como dicen por ahí, a la “chiquillada”; que seguramente su trabajo solo abonará para dividir el voto y conservar registros para sus partidos.

Votación a distancia en el senado de la república.

Sin que parezca una sorpresa, la tecnología como en toda su historia sigue su paso y, ahora toca en el ambiente político. La semana pasada en el senado de la republica, se empezaron a distribuir y utilizar los dispositivos para registro de asistencia y votación a distancia. Ahora los legisladores, a través de estos equipos podrán mantener sana distancia por la pandemia, así como ser más ágiles en sus votaciones y participaciones de forma remota.

Aunque la inversión no fue menor, esperemos que este activo se aproveche a partir de ahora y para las próximas legislaturas, para así desquitar el gasto. Como ventajas en la adquisición del sistema, es tener la propiedad del código fuente, ahora solo basta aprovecharlo.

Con estás decisiones, no veremos lejano que más institutos políticos incursionen en la tecnología para fortalecer la democracia a distancia de los gobiernos.

Por cierto, y en otro tema, el líder del senado Ricardo Monreal sigue respaldando la visión del cambio, consiente del momento electoral que se está llevando a cabo. Solo hay que ser objetivo y claro que estas nuevas visiones, han polarizado algunos sectores al grado del enfrentamiento, pero el cambio propuesto por la cuarta transformación parece no detenerse por nada.

Así que ha esperar los resultados en las urnas el próximo mes de junio y, conocer si los cambios seguirán o se detendrán.

