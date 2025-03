Sismos sorprenden a mexicanos durante la madrugada (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. El primero de los temblores se registró a las 2:20 horas y tuvo una magnitud de 5.2 grados. El epicentro fue a 376 kilómetros de Puerto Vallarta, Jalisco, de ahí que pese a la intensidad no se sintió tan fuerte, aunque hubo personas que, de acuerdo con lo reportado, sí percibieron el sismo.

“¿Y por qué no sonaron las alertas sísmicas en la Ciudad de México, se supone que es a partir de 5.0 o me equivoco?”. “En puebla se sintió”. “En la CDMX no pasó nada”. “A nada de sonar nuevamente la alerta sísmica”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento ni el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ni Protección Civil del Estado han informado sobre daños, por lo que se presume que todo está bien, al menos hasta lo reportado al momento.

El segundo de los sismos se presentó a las 4:18 horas a 325 kilómetros del sur del sureste de Cabo San Lucas. La magnitud fue de 5.5 grados, lo cual también llamó la atención, pues sí bien no se activó la alerta sísmica, la magnitud fue considerable, de acuerdo con lo reportado por el Servicio Sismológico Nacional.

“Y una vez más, Marzo se mueve, ojalá y todo se encuentre bien, sin daños y sin pérdidas qué lamentar”, fue uno de los comentarios.

Al igual que el sismo de Puerto Vallarta, las autoridades de Protección Civil ni del estado de Baja California se han pronunciado, por lo que se presume que no hay daños que lamentar en Cabo San Lucas, uno de los principales destinos turísticos de México.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en México?

La Alerta Sísmica en México se activa bajo ciertos criterios establecidos para advertir a la población sobre sismos potencialmente peligrosos. Estos criterios incluyen la magnitud estimada del sismo y la distancia del epicentro a la ciudad que será alertada. Específicamente, la alerta se emite cuando el temblor es mayor a los 6 grados.

Además, es necesario que al menos dos estaciones de monitoreo registren niveles de energía sísmica que superen los umbrales preestablecidos en los primeros segundos de detección. En cuanto a la actividad sísmica registrada en 2025 por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), se destacan los siguientes eventos:

12 de enero de 2025: Se registró un sismo de magnitud 6.1 en las cercanías de Coalcomán, Michoacán.

Febrero de 2025: El SSN reportó un total de 3 mil 98 sismos con epicentros dentro del territorio mexicano.

