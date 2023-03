Sismo de magnitud 6.1 sacude península de Kamchatka, Rusia; produce dos réplicas (13:25 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este miércoles la costa sur de la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente de Rusia, donde también se reportaron dos réplicas subsecuentes, de acuerdo con el servicio geofísico de la Academia Rusa de Ciencias.

El sismo habría reportado alrededor de las 18:03 horas (locales), cerca de la parte sur de la península, una profundidad de 340 kilómetros y a 58.8 kilómetros de Petrobavlofovsk de Petropavlovsk-Kamchatskiy.

strong #Earthquake offshore Kamchatka, Russia

Felt by at least 10k people.https://t.co/2DZQBvVjh0 pic.twitter.com/jIFDLABZ9Y

