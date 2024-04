Sismo de magnitud 4.7 sacude Nueva York (09:05 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de abril. Un sismo de magnitud 4.7 sacudió los edificios de la Gran Manzana durante la mañana de este viernes, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en lo que aún se desconocen posibles daños.

El sismo fue reportado en la localidad de Whitehouse Station, Nueva Jersey —a unas 41 millas (67 kilómetros) de la ciudad de Nueva York— a una profundidad de 5 kilómetros a las 10:23 horas (locales).

En el centro de Manhattan, el ruido habitual del tráfico se hizo más fuerte cuando los automovilistas tocaron sus bocinas en calles momentáneamente temblorosas. Algunos residentes en el distirito de Brooklyn escucharon un sonido estruendoso y su edificio tembló. En un edificio de apartamentos en el East Village de Manhattan, un residente de California, una zona más propensa a los terremotos, calmó a los nerviosos vecinos.

Charita Walcott, una residente de 38 años del distrito del Bronx en Nueva York, dijo a la agencia Reuters que el terremoto se sintió “como un estruendo violento que duró unos 30 segundos aproximadamente”.

New York and New Jersey felt the unusual of an earthquake pic.twitter.com/ee3V4H9QgH

— Mel (@MelissaGL_) April 5, 2024

“Era como estar en un círculo de tambores, esa vibración”, dijo.

Personas en Baltimore, Filadelfia y otras áreas de la costa este de Estados Unidos también informaron haber sentido el sismo. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicó en X que su equipo estaba evaluando los impactos y cualquier posible daño.

Excélsior

