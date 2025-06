Síndico y regidora detrás de bloqueo en Juxtlahuaca, asegura edil de Peras (10:35 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax.. 5 de junio. El presidente municipal de San Martín Peras, Elpidio Ramírez Morales, aseguró que detrás del bloqueo que realizaron ayer miércoles los habitantes de San Miguel Peras y Cerro Hidalgo sobre la carretera Huajuapan-Santiago Juxtlahuaca, a la altura de la Laguna Encantada, están sus compañeros de cabildo, el síndico y regidora de Equidad y Género.

Indicó que los habitantes de San Miguel Peras son problemáticos, porque en complicidad con el síndico y regidora, les obstaculizaron el paso, cuando viajaba en una camioneta en compañía de los socios principales, personas de la tercera edad, quienes resultaron lesionados y existen videos de lo ocurrido.

“Nos agarraron y encerraron, salió la regidora, ella se puso frente a la camioneta. Hay videos donde ella claramente dice que no se iba mover de ahí dependiendo de lo que decían sus compañeros, porque yo como presidente me escapaba de nuevo dice, en su video. Así es como inician un problema, posteriormente esta gente se vuelve a organizar y roban maquinaria de los contratistas”, recordó.

Refirió que después de los diversos problemas que realizaron, no siguieron acudiendo por sus recursos, además de que continúan sin participar en las asambleas del pueblo y tequios.

Ramírez Morales acusó a dichos habitantes de buscar beneficios económicos y políticos, pasando a segundo término las obras en beneficio de los demás lugareños.

“Ese dinero en el caso de Ramo 33, fondo III, quieren participar, lo cual no es el problema, porque no quiero salir con problemas al concluir la administración, porque quiero ser siempre bienvenido en las comunidades donde se hizo el trabajo. El problema no es eso porque parte de lo que se crea o se vuelve un conflicto, es que estas gentes no quieren obras, quieren el dinero en efectivo”, reveló.

Aseguró que las autoridades auxiliares y un grupo reducido de lugareños de San Miguel Peras, desde los problemas que ocasionaron, no se han presentado en el consejo de priorización de obras.

Dijo que no puede darles el dinero en efectivo, porque hay el temor que después no presenten los documentos correspondientes para comprobar los recursos otorgados.

