Sin rendir cuentas, titular de Iocifed comparece en Congreso: PAN (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre: Para el grupo parlamentario de Acción Nacional, en la LXV legislatura, este gobierno estatal que está por terminar “deja una profunda crisis de legitimidad social, particularmente en materia de rezago en infraestructura educativa”, manifestó la diputada Naty Díaz, durante la comparecencia del titular del IOCIFED, Adolfo Maldonado Fuentes.

Dijo que la crisis de legitimidad, aqueja cada día que pasa, a todas las instituciones de nuestro Estado, “crisis que atenta contra la estabilidad social, la gobernabilidad política y el orden democrático”.

Expresó que ningún gobierno debe tener como función la improvisación ni mucho menos la de administrar crisis, “como legisladores nuestra prioridad es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a todos los oaxaqueños honestos les vaya bien y a los corruptos les vaya mal, para que al final a todos los ciudadanos de nuestra entidad tengan una vida digna y con plena seguridad jurídica personal y patrimonial”.

Señaló que de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, Oaxaca es la entidad en el tercer lugar del país, en rezago de infraestructura solo por detrás de Chiapas y Guerrero, “es necesario señalar que dicho estudio es de 2018, le concedo el beneficio de la duda que desde esa fecha a la actual algo debió de mejorar”.

Lamentó que no se haya cumplido el compromiso de rendir cuentas, ya que durante la comparecencia no se presentó información focalizada y desagregada, “quiero pensar que comparten la misma opinión mis compañeras Diputadas y Diputados, que por lo que respecta a la Información proporcionada por la Dirección a su cargo no se haya realizado de esa manera”.

Cuestionó después de haber escuchado cantidades millonarias del presupuesto asignado, ”¿podría decirnos la ubicación de cada una de las escuelas que fueron reconstruidas?, asimismo ¿nos podría proporcionar copias de cada uno de los contratos que fueron celebrados por su dependencia con las constructoras que ejecutaron las obras?”.

Sin obtener respuestas claras, la legisladora expuso que “quienes verdaderamente queremos a Oaxaca, no estamos dispuestos a ver el futuro con resignación ni tampoco estamos dispuestos a renunciar a nuestra responsabilidad de construir nuevas alternativas para nuestro Estado”.

Subrayó “que ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable, ningún gobierno debe tener como función la improvisación ni mucho menos la de administrar crisis”.

