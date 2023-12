Sin pruebas, AMLO culpa a las víctimas de masacre en Celaya por consumir drogas (19:00 h)

Ciudad de México, 6 de diciembre. Sin reconocer su responsabilidad en el crecimiento del control del narcotráfico en el país el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el asesinato de los seis jóvenes, cinco de ellos estudiantes de medicina, en Celaya a que dijo ante sus seguidores, estos buscaron comprar droga en territorio de otra banda delictiva.

De acuerdo a AMLO esa versión proviene del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien es acusado de NO asumir lo que sucede en su estado, el más violento de México, y quien fue a “hablar” con la Secretaria de Seguridad con motivo de la matanza de 5 estudiantes de medicina.

“Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato, hace dos días, de un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga, entonces eso que se está combatiendo allá, no queremos que se extienda”, dijo al no condenar a los responsables de la ejecución de 6 jóvenes, 5 estudiantes y un sexto crimen de una persona aun no identificado.

Mientras en Celaya aun resuena el grito al unísono de estudiantes. NO ran narcojuniors, eran estudiantes al condenar la criminalización que autoridades articularon en redes sociales, López Obrador destacó esta mañana en su programa diario que el consumo de drogas que se tiene en el corredor industrial de Guanajuato no se tiene en otros lugares del país.

“…Con todo lo que se pueda decir de Zacatecas, Michoacán o de Jalisco, no tienen el consumo de Guanajuato” dijo de la entidad que gobierna un opositor.

“Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda” dijo al reconocer que el crimen organizado tiene derecho a matar porque estan su territorio y a quienes nunca responsabilizó de las 5 vidas.

Al respecto de las familias y compañeros de los jóvenes que exigieron que se criminalice a los estuduantes de medicina con manifestaciones, el presidente se limitó a decir que es su derecho y aunque admitió no tener evidencias insistió en culpar a las víctimas de su propia masacre.

Luego endosó la responsabilidad de la violencia contra jóvenes y al consumo de drogas porque padres y madres de familia no atienden con amor y valores a la juventud.

“Con atención a los jóvenes, con apapacho, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, tengan posibilidad de estudio, que no se sientan solos, que no haya vacíos, que puedan ser felices sin la droga, eso es importantísimo”.

El mandatario señaló la importancia de investigar el caso porque alegó no es la primera vez que pasa.

“Pues lo que sucedió es que jóvenes estudiantes incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso pasaron creo que por (…) Celaya y hasta Villagrán y en algún lugar de esto pasaron, todo esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando, pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de droga, supuestamente ahí los asesinaron”.

López Obrador además acusó que no hay otro estado con el consumo tan marcado de droga como pasa en Guanajuato.

“En esta región del país creció el consumo, no está así en Aguascalientes, no está así en Querétaro, no está así en Culiacán, no está así en Guadalajara y menos en Mérida, Oaxaca y Tuxtla”.

