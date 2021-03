Sin Límites: Yitani y Cesatti, las adquisiciones del MC:  Raúl Torres Salmerón (09:00 h)

*López Cabrera del PRI, sigue como aspirante a Diputado por Zacapoaxtla

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. El partido Movimiento Ciudadano, ha incorporado a sus filas como candidatos a dos personajes poblanos. Uno es el abogado Edgar Yamil Yitani, quien se perfila para candidato a la Presidencia Municipal de Puebla Capital. Otro, es José Luis Cesatti Hernández, político desde los tiempos del Gobernador Guillermo Jiménez Morales, quien es el candidato a Diputado Federal por el Distrito de Tepeaca.

El empresario y experto en artes marciales, Yamil Yitani fija varias posturas sobre asuntos municipales y de gobernanzas:

-Las obras que pretende realizar el actual Ayuntamiento de Puebla Capital en el Centro Histórico, aunque son buenos proyectos, no son prioridad en este momento, a diferencia de otros aspectos sociales como la salud y economía.

-Todo es bueno porque sirve para la ciudad, pero hay prioridades, hay asuntos que son más urgentes que las obras en el Centro.

-Hay que ayudar a todos los ciudadanos y no solo quedar bien en los puntos claves de la ciudad. Esas obras no son prioritarias, por ahora no hay acceso al Zócalo, no tiene caso invertir donde los ciudadanos no pueden disfrutar por ahora.

-Las inversiones deben emplearse en atender la salud de los poblanos e impulsar la economía por los daños causados por la pandemia, estamos en una gran crisis.

-Los gobernantes deben escuchar las principales necesidades de la gente, detectar qué problemas deben ser solucionados, destinar los recursos de manera acertada y cumplir con la vocación de servir.

-El alcalde de una ciudad debe aprender a escuchar al ciudadano, al trabajador, al comerciante, al industrial, a todos, si queremos hacer las cosas sin escuchar a la ciudadanía que es la que da vida a los gobiernos, podemos estar equivocados.

-Para gobernar, se debe escuchar a la ciudadanía y servirla. Un servidor público es un empleado de la ciudadanía.

-Debemos ayudar a la gente, en las orillas de la ciudad la gente no tiene para zapatos. Somos la quinta ciudad más grande en población, pero la primera en pobreza

EL DISTRITO DE TEPEACA

Por el Distrito 7 con cabecera en Tepeaca, el candidato del MC a Diputado Federal es José Luis Cesatti Hernández, un experimentado político y licenciado en Derecho por la BUAP.

Cesatti vive en Acatzingo, de 1978 a la fecha es abogados postulante, en 1981 fue Oficial Mayor y luego Secretario General de la Confederación Nacional Campesina en Puebla. Fue Diputado Local de 1983 a 1986 en la XLIX Legislatura; en 1995 fue Delegado Especial del PRI en la zona de conflicto en Chiapas; en 2017 fungió como Coordinador en Puebla y Tlaxcala en Programas de la FAO de la SAGARPA.

Entre otros, Cesatti Hernández tiene los siguientes propósitos de campaña y como futuro legislador:

-Desempeñar un cargo público para contribuir al desarrollo del país.

-Proponer el fortalecimiento de los órganos autónomos.

-Fortalecer el desarrollo de los municipios y vigilar la transparencia en el manejo de recursos que les son asignados.

-Fomentar la equidad de género mediante la participación de los grupos vulnerables en la actividad pública.

Por otra parte, desde hace algún tiempo el INE aprobó las precandidaturas de MC a diputados federales.

Por Atlixco, Distrito 13, figuran Sergio Méndez Carrillo, Eduardo Hernández Garcés y Bety Méndez Rivera. En Puebla Capital, por el Distrito 12 está Laura Alicia Sánchez Corro, por el 6 Alan Marín Velasco y por el 9 Guadalupe Mani Romero.

Por el Distrito 8 de Ciudad Serdán se inscribió Anabel Rechy Benavidez, por el 3 de Teziutlán figuran Francisco Javier Pérez Escalante y Celia Aguilar Ortuño, Arminda Mier Briones competirá por el 14 de Acatlán.

CONTINÚA EN LISTAS

Solamente quedan tres finalistas en entre los candidatos del PRI a la diputación local por el Distrito 4 de Zacapoaxtla. Están en la recta final, Othón López Cabrera de la Red Jóvenes por México, originario de la región e hijo de la priísta María Eugenia Cabrera Huerta.

Figuran también Javier López Zavala, ex Secretario de Gobernación y de Desarrollo Social en el Gobierno de Mario Marín Torres quien además fue Candidato al Gobierno Estatal y Amalia Bonifacio Jacinto, representante de grupos indígenas.

El PRI les pidió seguir con sus campañas como precandidatos para posteriormente elegir al candidato.

En fin, como escribió Mario Benedetti (Uruguay, 1920-2009), en Oh, uno de sus Poemas de Oficina:

Jefe

usted está aburrido

nadie lo sabe Está aburrido

jefe

se le nota en los ojos

en la voz

en las órdenes

en el paso

en las mangas

en los setenta rubros

de letra redondilla.

Pero ahora que está solo

ahora que no ven ellos

desahóguese.

raultorress@hotmail.com

Compartir