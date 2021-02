Sin Límites: VW estudia el uso de autos voladores: Raúl Torres Salmerón (15:30 h)

*Opción Ciudadana denuncia corrupción en cremaciones

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. Aunque usted no lo crea, en tiempos de pandemia cuyo fin no se observa por ahora, la empresa armadora Volkswagen lleva a cabo actualmente un estudio de viabilidad en China sobre la fabricación de autos voladores.

De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, la empresa alemana se une de este modo a diversos estudios de compañías que están en busca de una tecnología de este tipo.

Más allá de la conducción autónoma, el concepto de movilidad vertical podría ser un próximo paso para llevar nuestro enfoque de movilidad hacia el futuro, especialmente en el mercado chino técnicamente afín, anunció la VW en un comunicado.

Se investigan posibles conceptos y socios en un estudio de viabilidad para identificar la posibilidad de industrializar este enfoque, aseguró el Director del fabricante de automóviles en China, Stephan Woellenstein, quien asegura que la compañía quería desarrollar un dron que pudiera tener licencia, lo que le daría una forma de participar en este mercado futuro.

China es el mercado automotriz más grande del mundo y también representa la mayor parte de las ventas de Volkswagen.

La noticia se produce cuando empresas, desde nuevas hasta otros fabricantes de automóviles globales, compiten por desarrollar lo que llaman robotaxis comerciales, con la esperanza de aprovechar un mercado que Morgan Stanley dice que podría valer $ 1,5 billones para 2040.

Además de los grandes actores como Volkswagen y Airbus, grupos que incluyen a Joby con sede en Estados Unidos, Lilium de Alemania y Volocopter, cuyos patrocinadores financieros incluyen a Daimler e Intel, están en estudio del auto volador.

Lilium, con sede en Múnich, dijo en noviembre que establecería su primer centro en los Estados Unidos, cerca de Orlando, poniendo a disposición de 20 millones de ciudadanos americanos en la zona, dentro del alcance de su avión eléctrico con alas que puede despegar verticalmente y cubrir 300 kilómetros.

Por su parte la CNN Business China, indica que Volkswagen se encuentra pensando en el desarrollo de autos voladores que llegarían más pronto de lo que se piensa, en alianza con otras empresas.

El primer paso para VW sería desarrollar un VTOL (Vertical Take Off and Landing) que contaría con proporciones similares a un helicóptero de tamaño compacto para después obtener la licencia para transportar pasajeros de este modo.

Con esta declaración, Volkswagen se une a la lista de armadoras que están investigando la opción de desarrollar autos voladores, como son Hyundai, General Motors, Porsche y Aston Martin.

También cabe mencionar que, hace poco, Cadillac presentó un concepto de esta naturaleza que podría ayudar a la marca a alcanzar su meta de cero emisiones contaminantes a futuro.

No hay más detalles sobre el desarrollo de la marca alemana, pero fuentes internas mencionaron que podrían analizar una alianza con KT Corp, firma que ya trabaja con Hyundai, para acelerar el proceso de esta creación.

Según el portal especializado Motor Pasion, China es seleccionada porque es el mercado de vehículos más grande del mundo y también es el principal mercado de Volkswagen, aunque no el más apasionado.

El tema de los autos voladores se sigue desarrollado debido a que se tienen que tomar en cuenta un sinfín de aspectos, entre ellos el hecho de que tendrían que operar en espacios aéreos donde ya existen aviones y drones.

AUTOPSIAS DE RMV Y MEA, CORRUPCIÓN

El colectivo Opción Ciudadana, en un comunicado con fecha 5 de febrero de 2021, denunció nuevamente que la cremación a pocas horas del percance donde murieron la Gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo y el Senador de la República, Rafael Moreno Valle Rosas, es el eje de un entramado de corrupción.

El texto, dirigido a la opinión pública de los estados de Puebla y Chiapas, es el siguiente:

La cremación de los cuerpos de la finada Gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y el Senador Rafael Moreno Valle, a escasas horas de haberse verificado el percance que les costara la vida, constituye el eje de un entramado de corrupción política.

En consecuencia, Ernesto García, Carlos Meza, Guillermo Medina como integrantes del Colectivo Opción Ciudadana, bajo los auspicios del abogado Alberto Peralta, hemos realizado en los últimos dos años diversas promociones tanto de índole judicial, como periodística y política, buscando desentrañar los misterios que encierra el deceso referido.

La cremación de los restos de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, ha desbordado el ámbito de la causa criminal que se ventila ante las instancias competentes, impactando a la opinión pública de Chiapas y llegando a erigirse en un tópico de alcance nacional.

La controversia en cuestión, abona a la tesis que los integrantes del colectivo referido han esgrimido a lo largo mucho tiempo, erigiéndose a su vez en una historia que permitiría ofrecer la más amplia solidaridad con los denunciantes de la grave infracción que a todas luces ha representado la cremación de la doctora Mariana.

Actualmente se encuentra en curso una denuncia presentada el día 14 de diciembre de 2020, ante el Congreso del Estado de Puebla, en la Oficialía de Partes, correspondiente al rubro: Delitos por hechos de corrupción, considerando la disposición Constitucional, que da acción a cualquier ciudadano, para presentar una denuncia de esta índole conforme al Sistema Estatal Anticorrupción reformado el año 2017, debiendo el Congreso presentar la denuncia conducente ante la Fiscalía Anticorrupción.

Dicha denuncia es la concerniente a la cremación ilícita referida anteriormente de los tripulantes de la aeronave desplomada el pasado 24 de Diciembre de 2018.

Hasta aquí el comunicado de Opción Ciudadana.

En fin, como escribió Amado Nervo (México, 1870-1919), en su poema Impaciencia:

Soy un viajero que tiene prisa

de partir.

Soy un alma impaciente e insumisa

que se quiere ir.

Soy un ala que trémula verbero…

¿Cuándo vas, oh destino, a quitar

de mi pie tu grillete de acero

y por fin, a dejarme volar?

raultorress@hotmail.com

