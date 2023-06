Sin Límites: Traición del Gobernador de Edomex al PRI: Raúl Torres Salmerón (08:15 h)

*El ex partidazo tiene más diplomáticos que gobernadores

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 6 de junio. Tiene toda la razón el Presidente Estatal del PRI, Néstor Camarillo, al afirmar que la candidata tricolor al Gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral hizo un gran trabajo, a pesar de que el Gobernador Alfredo del Mazo Maza estuvo ausente y no apoyó a la militancia priísta para triunfar y en esta elección traicionó.

El Dirigente del PRI, Diputado Local Camarillo Medina, aseguró que su partido sigue siendo fuerte en varias entidades de la República, como en Coahuila donde ganó de manera contundente y en el Estado de México en el que la diferencia con Morena fue de un dígito, el 8 por ciento y no de dos como muchas encuestas señalaban.

Del Moral Vela, candidata de la alianza Va por México del PRI-PAN-PRD, realizó una campaña que fue de menos a más, cerrando la diferencia de votos, mientras que en el Estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ganó de manera contundente la elección y el PRI con carro completo en diputaciones durante la jornada electoral de este domingo.

Comentó finalmente que en Puebla la historia política es diferente y aquí el PRI recuperará la gubernatura, con el trabajo diario de nuevos cuadros dispuestos a trabajar por el estado y sus comunidades.

Muchos gobernadores de otros partidos diferentes a MORENA que terminaron sus gobiernos, se han hecho cargo de las embajadas. Apenas el 2 de junio, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador aumentó la incertidumbre sobre las nuevas propuestas para las distintas designaciones en las embajadas que se encuentran acéfalas. Una de ellas es la de Israel, que sería destinada, según rumores, para el ex Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.

El PRI tiene actualmente tres mandatarios estatales en funciones, en Durango, Coahuila y Estado de México. Pronto quedará con solo dos.

Los ex gobernadores priístas que forman parte del cuerpo diplomático mexicano son Quirino Ordaz de Sinaloa, es Embajador de México en España; Claudia Pavlovich, de Sonora, es Cónsul en Barcelona y Carlos Aysa, de Campeche, es Embajador en República Dominicana.

Todos ellos fueron expulsados del Revolucionario Institucional por aceptar ser diplomáticos representando al obradorismo. Fue una forma diplomática de maquillar su salida, todo indica que fueron premiados, no rindieron cuentas y cedieron el poder a MORENA.

Pronto se sabrá si Alfredo del Mazo es propuesto para algún cargo diplomático.

Otro ex Gobernador del PRI Víctor Manuel Barceló Rodríguez, es Embajador de México en Uruguay y fue mandatario interino de Tabasco en 1999.

Un ex Gobernador que militó en el PRI, aunque llegó al Gobierno de Quintana Roo impulsado por el PRD y PAN fue Carlos Joaquín González, quien hoy despacha, como Embajador en Canadá. Curiosamente ganó MORENA esa Entidad.

UNIDAD DEL PUEBLO

Es necesaria la unidad, educación y organización del pueblo trabajador, para tomar el poder político del país para luchar por más obras, servicios y lograr un cambio profundo que le permita hacerle justicia, ser libre y aplicar las medidas necesarias para terminar con la pobreza en el país, que es el problema principal.

Así lo expresó el integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Puebla, Eleusis Córdova Morán, durante la reunión en Huitzilan de Serdán, con ciudadanos de Tetela y Zautla, a quienes recordó que el partido en el poder, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha manejado que uno de los principales problemas del país es la corrupción y que terminando con este se corregirán los demás problemas de la sociedad.

Sin embargo, explicó el líder antorchista de la zona de Acatlán, la realidad ha mostrado que la corrupción no se ha podido erradicar del país y en consecuencia, la situación tan difícil no se ha resuelto y se ha acentuado.

Córdova Morán enfatizó que el problema fundamental de México no es la corrupción, sino la pobreza, como resultado de la desigualdad, pues es el pueblo trabajador quien produce la riqueza, pero se le arranca para que unos cuantos se queden con ella.

Esto se ve reflejado en más de 50 millones de pobres en el país, según cifras oficiales, pero otras de investigadores reconocidos dicen que son más de 100 millones, de 130 millones habitantes en el país.

Por ello, finalizó, el pueblo trabajador debe tomar el poder político en sus manos, para que gobierne para los pobres por una vida mejor.

VISITA DE SHEINBAUM

El Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se mostró satisfecho luego de la visita de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y sostuvo que la visita el fin de semana es una muestra de la unidad que se vive en Puebla.

Fue, declaró, una intensa pero productiva agenda de trabajo el sábado pues se dio un paso a la descentralización de poderes, además de que firmó el convenio en materia de seguridad pública.

Hizo hincapié que la presencia de la aspirante a la Presidencia genera grandes condiciones y acuerdos de hermandad entre ambas entidades del país, ya que se puede trabajar en varios ámbitos como seguridad pública, salud, protección civil y turismo entre otros rubros que beneficien ambas entidades.

Luego de que miles de personas se congregaron para escuchar a Sheinbaum su conferencia en la zona de Los Fuertes, los analistas han señalado que por ello, el actual Secretario de Gobernación, Julio Huerta se ha colado como contendiente serio a la gubernatura con amplias posibilidades por el apoyo recibido por la Jefa de Gobierno, dentro de una terna que deberá ser tomada en cuenta por MORENA con Alejandro Armenta e Ignacio Mier.

En fin, como escribió Adelardo López de Ayala (España, 1828-1879), en su poema Insulto:

Yo perdonara la traición artera,

huésped eterno de tu pecho ingrato,

si alguna vez en tu amoroso trato

me hubieses dicho una verdad siquiera.

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir