Sin Límites: Tenango de las Flores ¿el Municipio 218?: Raúl Torres Salmerón (08:15 h)

*Interpretan lo que dijo AMLO en su visita a Huauchinango el 11 de junio

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 27 de junio. Unas palabras pronunciadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su visita a Huauchinango el domingo 11 de junio han pasado desapercibidas por muchos poblanos. Quizá algunos pensaron que se equivocó.Esto dijo en Huauchinango, según el texto oficial de la Presidencia de la República en esa fecha: “Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de Puebla, 218 municipios, 17 —es que está en formación otro— 217; Veracruz tiene 212 y Oaxaca es el primer lugar, en segundo, Puebla, tiene 570 municipios”.Carlos Castelán, Director de la Gaceta de la Sierra Norte y experimentado periodista, comentó respecto a lo anterior que en la política, como las religiones, existe un lenguaje velado por alegorías y esclarecido por símbolos, que sólo los iniciados conocen.Recordó que en su periódico que en octubre de 2016 el Presidente Auxiliar de Tenango de las Flores, Alfredo Gutiérrez Baza inició en el Congreso de Puebla, el proceso de separación de la Junta Auxiliar más grande y populosa del municipio de Huauchinango debido a los diferentes conflictos que esta administración sostenía con la administración municipal encabezada, en ese entonces, por Gabriel Alvarado Lorenzo.Este último, ejerció el cargo en el más largo período Constitucional, desde febrero de 2014 hasta octubre de 2018, que inició con el primer Presidente Municipal de MORENA, Gustavo Vargas Cabrera.Describe luego una charla entre el Periodista y César Benavides, Director de la Clínica Yave y tras una serie de análisis y elucubraciones sobre el dicho de AMLO, concluyeron que lejos de ser un error de dicción, memoria o números, había algo cierto, aunque encriptado: “Ahora sí, Tenango de las Flores se separará de Huauchinango y será el municipio 2018 del Estado de Puebla”.Posteriormente el Médico Benavidez se comunicó con algunas amigas legisladoras, en Puebla Capital, les comentó la plática con el Periodista Castelán y con la condición de no revelar su identidad declararon que al parecer ese expediente estaría listo y sería presentado el Pleno del Congreso, aunque no sabían la fecha.En el caso de que se apruebe la creación del Municipio 218 del Estado de Puebla, concluyen los serranos, de esa manera se van a cerrar para siempre los amores y desamores que la Junta Auxiliar más grande de Huauchinango ha tenido a lo largo de su existencia política con la cabecera municipal.Tenango de las Flores ha tenido siempre el mayor número de votos en las elecciones municipales y los candidatos a la Alcaldía siempre buscan enamorar al respetable auditorio tenanguense con dádivas, promesas, incluso amenazas. Siempre se miran con recelo.Pero en caso de una aprobación eso se va a acabar y lo mismo el territorio, el porcentaje respectivo de las participaciones municipales, los apoyos, las controversias, las amenazas, los abrazos.Todo va a cambiar para seguir igual y en este caso ganará MORENA para festinar la inclusión de un nuevo municipio con esta frase: Tenango de las Flores, el más nuevo municipio de México y Puebla: Gracias AMLO.El pueblo jubiloso celebrará su independencia, expresan Castelán y Benavides y su candidato a la Presidencia Municipal que no podría ser otro más que Alfredo Maciel Gutiérrez Baza a quien, en su momento, tildaron de soñador por tratar de buscar la independencia de su Junta Auxiliar que, en la práctica y por lo visto fue escuchado, ya lo tiene en la bolsa, sólo falta hacerla legal a través de un decreto del Congreso de Puebla.Con ello, se pierde para Huauchinango, además del territorio, la parte proporcional de sus participaciones y el haber sido, durante toda la vida democrática de la región, la balanza del poder, la mayor fábrica de votos para los candidatos a la alcaldía huauchinanteca.Para entonces, los aspirantes a la Presidencia Municipal de Huauchinango, tendrán que lidiar menos con sus recorridos, visitarán menos juntas auxiliares, al parecer Venta Grande, Teopancingo, además de Tlacomulco Nopala, Cuaxinca hasta Hilacapixtla, al igual que Cuacuila, Xilocuautla hasta Ahuacatlán y otras rancherías, pero será menos que antes.En fin, como dice el poema de Tlaltecatzin, Señor de Cuauchinanco del Siglo XIV:En la soledad yo cantoa aquél que es mi Dios.En el lugar de la luz y el calor,en el lugar del mando,el florido cacao está espumosola bebida que con flores embriaga.

raultorress@hotmail.com