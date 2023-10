Sin Límites: Se reelige Soto en la CTM; informan diputados del PRI: Raúl Torres Salmerón (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre.

*Apoyo del Gobierno de Puebla a Guerrero; centros de acopio de Antorcha

Por Raúl Torres Salmerón

Leobardo Soto Martínez fue reelecto para estar al frente de la Federación de Trabajadores de Puebla-Confederación de Trabajadores de México (FTP-CTM), para el periodo 2023-2029.

El sábado 21 de octubre se celebró en Ciudad de México el 34 Congreso General Ordinario de la FTP-CTM de Puebla, donde 500 líderes sindicales adheridos a la Federación poblana votaron por la reelección de su dirigente para los próximos seis años.

Leobardo Soto y su planilla, Unidad y Trabajo, fueron los únicos inscritos para este proceso y rindió su informe de labores al frente de la organización de 84 mil trabajadores, donde se acordó la actualización del padrón de agrupaciones y la adecuación de las condiciones estatutarias.

La plana mayor de la CTM estuvo presente encabezada por el Dirigente Nacional Carlos Aceves del Olmo; los secretarios generales adjuntos, Ismael Flores Cantú, Gerardo Cortes García, Abelardo Carrillo Zavala y Fernando Salgado; además de José Luis Carazo, Secretario de Trabajo; Armando Neyra Chávez, Secretario de Finanzas; Diego Aguilar, Secretario de Agricultura; Leobardo Soto Enríquez, Secretario de Acción Juvenil; Pedro Alberto Salazar Muciño, Secretario de Organización; René del Castillo Aceves, del Instituto de Innovación de la CTM y Francisco Contreras Guevara del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones.

La planilla cetemista poblana para el periodo 2023-2029 está encabezada por Soto Martínez como Secretario General y como secretarios sustitutos están Sergio Alfonso Pacheco Hernández, Gonzalo Torres Chietla y Nahum González Reyes.

La integran los secretarios de Organización, Luis Javier Silva Islas; del Trabajo, Benito Luna Linares; de Relaciones Exteriores, Mayra Rodríguez Solís; de Acción Política, Arturo Soto; de Educación, Eduardo Barceinas; de Finanzas, Oscar Soto Martínez y de Asuntos Económicos, Juan Carlos Rojas Ramos; del Transporte, Juan Manuel Delgado Cruz; de Bienestar Social y Ecología, Silvia Toxqui Fabián; de Agricultura, Leopoldo Arellano; de Comunicación, Sefh Ramírez; de Acción Femenil, Magnolia Ivon Enríquez y de Acción Juvenil, Leobardo Soto Enríquez.

INFORME DE DIPUTADOS DEL PRI

El Grupo Legislativo del PRI rindió su Segundo Informe de Labores ante la presencia del Gobernador Sergio Salomón Céspedes; del dirigente del Comité Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López.

El líder nacional del tricolor manifestó su respaldo total a la bancada y a la dirigencia estatal que encabeza el diputado Néstor Camarillo Medina y aseguró que en Puebla, como en ninguna otra entidad, se respira un aire republicano, debido a que todas las fuerzas políticas estuvieron representadas en el Informe.

Algunas de las acciones realizadas por los legisladores del PRI se encuentran 71 puntos de acuerdo, 142 iniciativas de decreto, de las cuales el 30 por ciento han sido aprobadas, entre las que destacan que no queden impunes delitos que afectan a los mexicanos, la erradicación del maltrato animal, que los planes de estudio contemplen la prevención de sustancias psicoactivas y la prevención del suicidio, que los ayuntamientos creen su propia política donde se establezcan planes y programas, entre otros.

En su mensaje, el Coordinador de diputados, Jorge Estefan Chidiac, reconoció el gran trabajo realizado por los legisladores priistas que han beneficiado a Puebla y los poblanos con normativas de avanzada que han sido referentes a nivel nacional, además de la unidad con la que se han conducido.

Asimismo, el presidente del PRI estatal, Néstor Camarillo, aseguró que la gran labor realizada por la bancada es gracias a que los siete diputados se han puesto de acuerdo para construir lo que Puebla requiere.

El mensaje de clausura estuvo a cargo del gobernador, Sergio Salmón Céspedes, quien reconoció de los diputados del PRI un trabajo importante en beneficio del estado y las y los ciudadanos.

Dieron cuenta de sus resultados en este segundo año de trabajo los diputados Adolfo Alatriste Cantú, Néstor Camarillo Medina, Jorge Estefan Chidiac, Norma Sirley Reyes Cabrera, Enrique Rivera Reyes, Silvia Tanús Osorio y Laura Ivonne Zapata Martínez.

APOYO DEL GOBIERNO A ACAPULCO

El Gobierno de Puebla estará presente en Guerrero el tiempo que sea necesario, garantizó el Gobernador Sergio Salomón Céspedes al dar un reporte de las acciones que desarrolla la administración estatal para apoyar a las familias de ese estado que resultaron afectadas por el huracán Otis.

El Ejecutivo puntualizó que el gobierno estatal ha apoyado con víveres, personal médico, bomberos, el restablecimiento de la comunicación mediante internet satelital de SICOM, helicópteros y el envío de brigadas de Coyotes con motosierras para la liberación de los caminos a través del corte y retiro de los árboles que resultaron derribados.

Con el fin de apoyar a las personas damnificadas por el huracán, a través del Sistema Estatal DIF (SEDIF) que preside Gabriela Bonilla, habilitó tres centros de acopio a fin de recolectar los víveres e insumos de primera necesidad ante esta emergencia.

Los centros de acopio están ubicados en las oficinas centrales del DIF, 5 de Mayo 1606; las instalaciones de la 25 poniente 2302 y el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Puebla, en Avenida Perseo 5320, Reserva Territorial Atlixcáyotl.

45 CENTROS DE ACOPIO DE ANTORCHA

Ante los estragos que ha dejado a su paso el huracán Otis en las costas de Guerrero, principalmente en Acapulco, el Movimiento Antorchista (MA), llamó a solidarizarse con el pueblo humilde donando artículos de primera necesidad, por lo que abrió 45 Centros de Acopio en distintas partes del estado.

Juan Manuel Celis Aguirre, Dirigente del MA en el Estado, llamó a no dejar solos a los guerrerenses y a sumarse a toda la ayuda que puedan proporcionar en los Centros de Acopio, solo la fraternidad del pueblo salva al pueblo en las desgracias. Sumémonos todos en la ayuda a Guerrero, destacó.

Se encuentran 10 centros en Puebla Capital y en las ciudades de Atlixco, Izúcar de Matamoros, Tecomatlán, Tehuacán, Huitzilan, Tianguismanalco, Teziutlán, Huauchinango y Acatlán, además de Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala y en Chilpancingo, Guerrero.

En fin, como dice la copla flamenca:

¡Dios mío, no puedo más

con esta triste amargura!

El trabajo no lo tengo más

y tengo cinco criaturas

que me están pidiendo pan.

raultorress@hotmail.com

