Sin Límites: Ropa al agua: Gerardo F. Castellanos Bolaños (15:30 h)

Ropa al agua

Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

Oaxaca de Juárez, 17 de ictubre. En el Gimnasio, al Poniente, a todo lo ancho estaba la alberca semi olímpica orientada de Norte a Sur, paralela a los vestidores actuales (2020), que ya estaban (1960).

En la parte Sur tenía tres trampolines, dos de un metro y en medio uno de tres; todos integrados en una sola estructura de tubo galvanizado de dos pulgadas. En nuestro tiempo nunca tuvieron la tabla para rebotar y aun así, con los pies mojados, se arrojaba uno, sin medir el peligro de un resbalón. En la parte Norte (calle de Morelos), a todo lo ancho de la alberca había una banca de cemento en dónde, de manera inocente, al fin macoloches, ponía uno su ropa para tenerla a la vista para evitar que la bolsearan.

Los estudiantes de años superiores se divertían con nosotros abusando de su fuerza.

Aquí aprendí a nadar a la fuerza, ya que, te manteaban tomándote de pies y manos, y al grito de ¡Uno! ¡dos! y… ¡tres! te arrojaban al agua aunque no supieras nadar.

O te daban una limonada, es decir tomar agua a la fuerza: te sumían la cabeza en el agua y te soltaban hasta que veían que empezabas a hacer gorgoritos.

O agarraban tu ropa y al grito de ¡ropa al agua! la aventaban a la alberca y había que tirarse a rescatarla antes de que empezara a hundirse.

A pesar de nuestra corta edad y con estos maestros sus abusos nunca se quedaron sin respuesta, por supuesto. En venganza, amarrábamos las piernas de los pantalones de estos patanes y nos las orinábamos bien, bien, en el nudo; las amarrábamos tan fuerte que para desatarlas era necesario que usaran los dientes, mientras chupaban los orines.

El encargado, Obdulio, al que por razones prácticas de congruencia, rebautizamos, claro, sin su conocimiento, con el nombre de Gordulio, cerraba diario de once a doce y aprovechando la hora, nos quedábamos escondidos para nadar como Dios nos trajo al mundo, convirtiéndonos en duendes custodios de la alberca; muchas veces descubrió las huellas de los pies mojados pero nunca supo de quienes eran.

Demostradito

Al maestro de Matemáticas II, Algebra, le decíamos de cariño y sin que él lo supiera, porsupuesto Demostradito porque al terminar de hacer la demostración de un teorema anotaba de manera abreviada “con lo cual quedó demostrado” ccqd; Ingeniero Civil; había trabajado en minas ricas en oro, plata y otros metales, según contaba; había aprendido alemán él solo; siempre de traje azul claro, con sombrero marrón de ala angosta; de unos 70 años de edad; era un excelente maestro y un ser humano extraordinario; Dn. Eugenio Sotomayor se quedó con nosotros para siempre.

¡Es fácil! ¿Verdad mi hermano?

El examen ordinario de Algebra con Demostradito, mi maestro, estaba programado para las cinco de la tarde; las cinco de la tarde en punto, del viernes 3 de noviembre de 1961, en el salón A de matemáticas —en el 2º. Patio, planta baja, en el Edificio Central de la UBJO— el jurado lo formaba el Lic. Miguel Jiménez Garay, Presidente; Ing. Eugenio Sotomayor, mi maestro, Sinodal y el estudiante de leyes Moisés González Pacheco, Secretario.

Se instaló el jurado y empezaron a examinar, eran las cinco de la tarde; las cinco de la tarde en punto; realmente empezaron a pasar lista, porque del grupo A nadie se presentó. Iniciaron con mi grupo; por el apellido era el 3º. de la lista, los dos primeros no se presentaron, así que, fui el primero de la tarde; cuando sonó la campanita y me llamaron, entré con mucha valentía; un sudor frío me bajaba por la espalda y haciendo un esfuerzo para que no me castañearan los dientes, saludé y saque mis fichas. Me tocaron la 43, 47 y 51; eran los últimos temas; inecuaciones de segundo grado, cologaritmos y trinomio de segundo grado, su variación y representación, nada más; cuando los vi supe que no tenía ninguna posibilidad.

El Lic. Garay me ordenó que pasara al pizarrón. Con intrepidez me levanté rápido y con firmeza anoté los datos del problema que me dictó. En el momento en que debía empezar a resolverlo, entró una secretaria que le dijo al Lic. Garay que tenía una llamada. Salió a contestar —el teléfono estaba en el primer patio, en la Secretaría General— .

Estaba sembrado frente al pizarrón sin saber que hacer; al sentir mi angustia, mi noble maestro Eugenio Sotomayor se levantó; con la mano izquierda cruzada sobre la cintura, ligeramente encorvado hacía delante y con la derecha en la barbilla, en actitud meditativa y mirando por encima de sus anteojos, se acercó al pizarrón, dió dos pasos atrás enderezándose para ver mejor. Tomó un gis y empezó a resolver el problema planteado ¡él solito! se detenía y por momentos se alejaba para examinar lo que estaba haciendo y continuaba. Yo era un espectador que no tenía ni idea de que se trataba; hizo la comprobación y ¡por fin! Terminó. Retrocedió dos pasos y señalando con el índice tembloroso me dijo: ¡ahí está! ¿Lo vez? ¡Es fácil! ¿Verdad mi hermano? En ese momento entró el Lic. Garay, se detuvo para revisar la resolución y comprobación y me dijo ¡muy bien! puedes salir.

En los exámenes ordinarios de Algebra de ese año, de los dos grupos, fui el único que aprobó; es fácil ¿verdad?

