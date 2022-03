Sin Límites: Poblanos, de los peor calificados por Uber: Raúl Torres Salmerón (15:00 h)

*Cuarto lugar nacional en Puebla Capital debido a falta de educación y cortesía

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. Si usted es usuario de Uber, debe saber que cada vez que se termina un viaje, el conductor lo califica como pasajero en rango de cinco estrellas, una es la menor y cinco la mayor calificación. Con base en ello, la empresa dio a conocer, por primera vez, las cinco ciudades de México con los usuarios mejor y peor calificados de México.

Los usuarios mejor calificados son los de Durango, seguidos por los de Ciudad Victoria, Oaxaca, Los Cabos y Manzanillo.

Guadalajara es la ciudad con usuarios de Uber peor calificados a nivel nacional. En el listado también figuran San Luis Potosí en el segundo puesto; Ciudad de México, en tercero, mientras Puebla y Tijuana aparecen en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

De acuerdo con Uber, la calificación de cada usuario es el promedio de los últimos 500 viajes realizados, por lo que es una cifra variable que se puede mejorar.

Si le interesa mejorar su calificación como usuario Uber, la plataforma recomienda:

-Ser limpio. Asegurarse de recoger la basura al finalizar el viaje y no ensuciar el vehículo.

-Ser puntual. Procurar estar listo para partir cuando el socio conductor llega por usted.

-Ser respetuoso. Trate al socio conductor y a su automóvil como quiere uno ser tratado.

-No azotar las puertas. De acuerdo con los conductores, azotar la puerta es desconsiderado y grosero.

-Uso de cubrebocas y mantener ventilado el auto. Los conductores valoran que los usuarios porten adecuadamente el cubrebocas y mantengan las ventanillas parcialmente abiertas durante el viaje.

De acuerdo al portal Xataka México y el periódico Mural de Guadalajara, los datos anteriores fueron dados a conocer por la Plataforma App de Uber y el usuario puede saber cómo ha sido calificado.

Si quiere usted conocer cómo lo han calificado durante sus viajes, por primera vez Uber muestra cuántos conductores lo han calificado como un viaje de 5 estrellas y también, cuántos le dieron la más baja calificación.

La información se encuentra en el Centro de Privacidad dentro de la App de Uber. Para llegar ahí, en el menú principal vaya a Configuración, luego seleccione Privacidad y después Centro de Privacidad.

Posteriormente deslizase a la derecha y seleccionar ¿Quiere ver un resumen de cómo usa la app de Uber? Después ir hacia abajo a Navegar por sus Datos y selecciona Ver mis Calificaciones.

En Centro de Privacidad también puede revisar su historial de viajes, conocer cómo son usados sus datos y establecer sus preferencias respecto a anuncios y comunicaciones, entre otras funciones.

Los socios conductores de la plataforma detallaron haber dado calificaciones bajas a sus usuarios por rubros como limpieza, puntualidad, respeto, azotar la puerta, además de no portar el cubrebocas y no mantener las ventanillas parcialmente abiertas.

Los socios conductores no deberían tener que limpiar por usted. Asegúrese de recoger su basura y no ensuciar el vehículo para que el siguiente usuario no empiece su viaje con una mala experiencia.

¿Dónde quedó la buena educación poblana?

En fin, como escribió Teodoro Frejtman, su poema canción Taxi-Verso:

Yo que cruzo la ciudad a toda hora

y transito en el cemento desvelado

me sonríen las palomas de las plazas

y hasta el mágico reloj del campanario.

Soy amigo de la esquina silenciosa

del rumor tan bullicioso del estadio,

me codeo con el puerto, con la rambla,

con el teatro, con la iglesia y el tablado.

raultorress@hotmail.com

