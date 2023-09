Sin Límites: Pierde identidad la 4T: Melitón Lozano: Raúl Torres Salmerón (10:00 h)

*Concurso Nacional de Voces, Armenta en Tepeaca y Huerta en Ajalpan

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, Melitón Lozano Pérez, ex Secretario de Educación Pública en el Gobierno de Miguel Barbosa, ex Diputado Local y dos veces Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, fundador del PRD y MORENA, quien se registró como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, es muy claro en sus afirmaciones y alertó que puede llegar gente sin identidad que puede diluir la 4T.

En el restaurante Margarita de la 5 poniente en el Centro Histórico de Puebla Capital, hace un llamado de alerta a sus correligionarios morenos y explica el motivo de su registro como aspirante al Gobierno del Estado:

-Muchos militantes fundadores y recién llegados se han inscrito, seguramente piensa que habrá premios de consolación, pero lo veo difícil.

-Tengo presencia hasta del 12 por ciento en encuestas, no es problema el conocimiento, y que falta mucho tiempo. Esto apenas empieza.

-Considero que tengo principios e identidad de izquierda democrática y la esencia para defender la 4T.

-Se debe poner el currículum de cada quien en la mesa y decidir sobre las actividades de cada uno y de su ideología. Hay peligro de que la 4T se diluya y pierda identidad.

Al mismo tiempo, Melitón Lozano reiteró el llamado que hizo a los morenistas, con entusiasmo y esperanza activa, porque es tiempo de unidad con criticidad y dejó cuatro preguntas para la reflexión del proceso:

1. Al Consejo Estatal de MORENA al elegir a los aspirantes, como ejercicio de transparencia democrática, propongo que nos den a conocer antes o después de la selección los criterios utilizados.

2. ¿Se tomarán en cuenta los vicios y prácticas anómalas de gasto excesivo en la promoción publicitaria, contraria a los valores de austeridad y honestidad de la 4T?

3. ¿En Puebla daremos el ejemplo de terminar de una vez por todas con los tiempos de imposiciones y dedazos desde la élite del poder?

4. Finalmente, en este proceso de selección ¿nos estamos conduciendo a la altura de la 4T o de forma simulada queremos construir nuevos tiempos con viejas prácticas?

Finalmente señala que el principal problema a resolver en la entidad es el de la inseguridad y también algo respecto a la educación para ahondar en una transformación de la educación media superior en el Estado de Puebla.

CONCURSO DE VOCES

Con eventos simultáneos en las capitales de todos los estados del país, el Movimiento Antorchista realiza su Primera Jornada Nacional de Concursos de Voces este sábado. En todas las capitales de los estados del país, se realizará el concurso de manera simultánea y se esperan entre 2 mil o 3 mil participantes.

Catalina Flores Ortiz, Responsable Cultural en Puebla, invita al evento que promete ser un deleite de la música del folclor mexicano, en el que más de 90 artistas de diferentes partes del Estado se disputarán la presea dorada.

En Puebla Capital, el sábado 30 de septiembre a las 10 de la mañana tendrá lugar la Jornada en el Salón El Alero, ubicado en la 2 poniente 506 del Centro Histórico.

ARMENTA EN TEPEACA

A 5 meses de donar con recurso propio un molino para el reciclaje de PET, el Senador de la República Alejandro Armenta fue testigo de la entrega de la primera tonelada acumulada y a favor de la economía familiar de los comerciantes de la Agrupación Ignacio Zaragoza.

Más de 20 mil comerciantes y tianguistas de Tepeaca se reunieron con el legislador poblano en torno a este gran proyecto, ejemplo de la economía circular que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de que es una acción que coadyuva a la protección del medio ambiente y el planeta.

Con este molino instalado en el Tianguis de Tepeaca, este centro de abasto se convierte en el primer reciclador en América Latina.

JULIO HUERTA EN AJALPAN

Julio Huerta se reunió con simpatizantes de la región de Ajalpan, donde les informó que ha cumplido con los términos de la convocatoria de MORENA, por lo que se registró como aspirante para encabezar la Coordinación Estatal de los Comités de la Defensa de la 4T.

Expresó que con el apoyo de todos y del trabajo organizado, lograrán este proyecto cuyo único sentido se llama Puebla y tiene como ruta correcta la Cuarta Transformación.

Muchos en Puebla y México han abandonado la pobreza, gracias a las políticas públicas del humanismo mexicano que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo y agradeció a los poblanos el respaldo que le brindaron a Claudia Sheinbaum.

En fin, como dice la canción No Soy de Aquí, de Facundo Cabral (Argentina, 1937-2011), adaptada y cantada por Melitón Lozano a la 4T:

No soy del PRI,

ni soy del PAN,

ni del PRD porque es banal,

y ser de MORENA

es mi color e identidad.

