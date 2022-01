Sin Límites: Para estos días, la dieta perfecta: Raúl Torres Salmerón (11:30 h)

*Un doctor dice: Coma tranquilo y no haga ejercicio

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 4 de enero. El Dr. Paulo Ubiratan es el Director Médico del Hospital de Porto Alegre, en Brasil. El siguiente es el resumen de una entrevista en la TV local, donde se le pregunta sobre temas de alimentación y deporte.

-El corazón está hecho para latir una cantidad de veces determinadas. No desperdicie esos latidos en ejercicios. Su periodo de vida se gastará, independientemente de su uso.

-Su tiempo de vida o recurso útil terminará independientemente del método de uso de los latidos del corazón. Es como decir que usted puede prolongar la vida útil de su automóvil, conduciéndolo a alta velocidad.

-Acelerar su corazón no va a hacer que usted viva más. ¿Quiere vivir más? Tómese una siesta corta después del almuerzo.

-Se necesita entender la logística de la eficiencia en alimentación. ¿Qué comen las vacas? Hierba y maíz. ¿Qué es eso? Vegetales. Entonces un filete es el mecanismo más eficaz de colocar vegetales en su sistema.

– ¿Necesita comer cereales? Pues tome cerveza que está hecha de ellos.

-El vino está hecho de fruta. El brandy es un vino destilado, lo que significa que se elimina el agua de la fruta de modo que usted saque mayor provecho de ella. No limite demasiado su consumo.

-Mi filosofía es: si no tiene dolor, no haga nada, ni ejercicio. Está usted bien.

-Hoy en día la comida se fríe en aceite vegetal. La verdad es que quedan impregnadas de aceite vegetal. ¿Cómo puede ser que más vegetales añadidos sean perjudiciales para usted?

-La gimnasia no ayuda a reducir la obesidad. Ejercitar un músculo lo único que hace es aumentar su tamaño.

-El chocolate es cacao, otro vegetal. Es un alimento bueno para ser feliz. La vida no debe ser un viaje para la tumba, con la intención de llegar sano y salvo, con un cuerpo atractivo y bien preservado.

-Un último consejo: Les recuerdo que si andar mucho fuera saludable, los carteros serían inmortales. Las ballenas se pasan nadando todo el día, solo comen pescado y solo beben agua. Sin embargo, están gordas.

-Las liebres corren, saltan y no paran, pero no pasan de 15 años de vida. Las tortugas no corren y no hacen nada, pero viven 450 años.

¿ENTREVISTA FALSA O VERDADERA?

Los anteriores datos circulan por Internet desde el 2009. Hay quienes aseguran que se trata de una entrevista falsa. No existe tal doctor. Ni siquiera indica el nombre del hospital.

Existe otra versión, que circula con otro nombre del entrevistado. Se incluye una foto, pero no corresponde con ningún médico, sino con un matemático de Brasil, misma que se anexa.

Algunos dicen que todas las recomendaciones del texto son claramente contrarias a las que haría un médico. Por tanto, la entrevista es falsa.

Pero, independientemente de las ahora llamadas fake news, las frases del real o supuesto médico llaman a la reflexión y a la sonrisa. En algunos casos podría tener razón.

Quizá todos quisiéramos un médico así, que nos aconsejara y vigilara.

En Brasil, señalan que la foto pertenece a Ubiratan D’Ambrosio, un famoso matemático de Sao Paulo y el nombre de Paulo Ubiratan a un Director de telenovelas brasileñas.

Pero en lo que casi todos los médicos y expertos consultados es que coinciden es en que reír es sano. es un feliz final de la temporada Guadalupe-Reyes en México. Y como de costumbre, la mejor opinión es la del lector… y de su doctor.

RESPUESTA DEL TEPJF A POBLANOS

Respecto al fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 29 de diciembre, relativo a la impugnación presentada el pasado día 22 por el colectivo poblano los Doscientos Libres informa:

El desconocimiento de nuestra representación procesal fue objeto de un voto particular de rechazo de parte de la Magistrada Janine Otálora Malassis, en concordancia con el fallo expedido por el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos (Castañeda vs. México), reconociendo, por ende, el interés que como promoventes nos asiste.

Por su parte, la magistrada Mónica Soto Fregoso, al razonar su voto, dejó asentado que la disposición contenida en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece derechos humanos sustantivos, que, por ende, son susceptibles de hacerse valer por los gobernados ante instancias judiciales, de acuerdo con los artículos 23 y 25 de la Convención Interamericana, tal y como fuera argumentado en la demanda interpuesta.

La acción emprendida por los abajo firmantes coincidió con las que al efecto interpusieron el Presidente de la República, el Partido del Trabajo, el Partido MORENA y otros tres promoventes de índole particular.

Dado el estándar argumentativo de la promoción formulada, el resultado constituye para nosotros un triunfo doctrinal y político de enorme relevancia en el debate público del país.

Firman: Arturo Romero Garrido, Atilio Alberto Peralta Merino, Javier Ignacio Bracamonte Zardenetta, José Francisco Baeza Vega, Luis G. Benavides Ilizaliturri y Manuel Senderos Bracamonte.

En fin, como escribió Jaime Sabines (Chiapas, México, 1926-1999), en su poema Pensándolo Bien:

Me dicen que debo hacer ejercicio para adelgazar,

que alrededor de los 50′s son muy peligrosos la grasa y el cigarro,

que hay que conservar la figura

y dar la batalla al tiempo, a la vejez.

Expertos bien intencionados y médicos amigos

me recomiendan dietas y sistemas

para prolongar la vida unos años más.

Lo agradezco de todo corazón, pero me río

de tan vanas recetas y tan escaso afán.

(La muerte también ríe de todas esas cosas).

raultorress@hotmail.com

Compartir