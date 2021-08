Sin Límites: Oficinas para atender la soledad: Raúl Torres Salmerón (18:00 h)

*Opciones de pago de Agua de Puebla Para Todos

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. En Reino Unido y Japón, existen Ministerios de la Soledad que se han creado para atender el número de suicidios que ha ido en aumento y que por la pandemia de coronavirus se han incrementado.

El Covid-19 ha acelerado una pandemia de soledad, refieren varios estudios de investigadores y científicos, con el notorio aumento de suicidios, casos de depresión, una elevada tasa de infartos cardiacos, ansiedad, desesperación, vulnerabilidad, incertidumbre y estrés.

Esa oficina fue creada desde 2018 en la Gran Bretaña y apenas este año en Japón. Los expertos aseguran que esas medidas deben implantarse en todo el planeta por la pandemia, que aún no cesa y va para largo.

En Francia, Alemania y Canadá recientemente han emprendido políticas dirigidas a reforzar los vínculos afectivos de los mayores, involucrando a los vecinos y profesionales de la administración, como solución a la soledad, pero aún no hay resultados. En España, la Cruz Roja indica que el 27 por ciento de los mayores que atienden no reciben visitas nunca o casi nunca y un 23 por ciento no tiene a nadie a quien contarle sus preocupaciones.

En enero, las autoridades japonesas anunciaron que el número de suicidios en el país aumentó un 3.7 por ciento en 2020, el primer incremento en 11 años, con una notable subida de los casos entre mujeres y jóvenes. En total, 20 mil 919 personas se quitaron la vida, según el informe de la Agencia Nacional de Policía.

Los expertos concluyeron que este incremento se debió a los cambios provocados por la pandemia, ya que la mayoría de suicidios se registró en el segundo semestre. La inseguridad laboral, el alza de impuestas o el aumento de la carga por el cuidado de los menores con el cierre de las escuelas pudieron desencadenar la fatídica estadística.

Como consecuencia, el Primer Ministro de Japón, Yoshihide Suga, ha creado el Ministerio de la Soledad, como ya hizo Reino Unido hace dos años. A principio de año, anunció que Tetsushi Sakamoto sería el Ministro encargado de coordinar la lucha contra la soledad y el aislamiento de sus compatriotas.

Por su parte, Diana Barran, Ministra de la Soledad de Inglaterra ha señalado que en 2018, nueve millones de británicos tenían el síndrome de la soledad. El cargo después de una investigación parlamentaria sobre el asunto. Esa cantidad de ingleses le costaban una fortuna a los Servicios de Salud Pública.

Expertos aseguran que la soledad es tan letal como fumar 15 cigarrillos al día, además de que la falta de relaciones personales se asocia con alto porcentaje a los males cardiacos. Además el confinamiento y la pandemia ha propiciado mayor soledad.

En Estados Unidos, la Brookings Institution con sede en Washington D.C., ha recomendado al Gobierno crear un grupo de trabajo interministerial para combatir la soledad.

En Reino Unido el combate a la soledad es a través de grupos de vecinos, coros, grupos de baile, proyectos de jardinería y equipos deportivos. No se gasta mucho en el equipamiento. No se utiliza, además, el nombre de soledad porque entonces se van las personas. Barran recomienda elaborar encuestas, no crear burocracias e impulsar proyectos de voluntariado.

Es hora de que México y la Cuarta Transformación empiecen a atender el asunto de la soledad, los estados y municipios importantes.

Pero, seguramente dirán que no hay presupuesto y de haberlo, seguramente se la encargarán a la Secretaría de la Defensa Nacional…

En fin, como escribió Lope de Vega Carpio (España, 1562-1635), en su poema A mis Soledades voy:

A mis soledades voy,

de mis soledades vengo,

porque para andar conmigo

me bastan mis pensamientos.

No sé qué tiene el aldea

donde vivo y donde muero,

que con venir de mí mismo,

no puedo venir más lejos.

Ni estoy bien ni mal conmigo;

mas dice mi entendimiento

que un hombre que todo es alma

está cautivo en su cuerpo.

