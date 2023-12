Sin Límites: No más perfiles quemados, demanda Polo de Lara: Raúl Torres Salmerón (14:00 h)

*Diputados locales tras la reelección; se registra Palomares en MC

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 22 de diciembre. Julio Leopoldo de Lara Valero, más conocido como Polo de Lara demandó a Morena que los perfiles quemados no sean llamados a los procesos electorales.

El Consejero Presidente del Grupo Puebla 500 criticó la propuesta de “cartuchos quemados” del Frente Amplio en Puebla para los comicios de 2024, tras el registro como precandidato de Eduardo Rivera Pérez y la aspiración de Mario Riestra, para Presidente Municipal de Puebla Capital.

Asegura que son los mismos de siempre, ya los conocemos y no han dado buenas cuentas a los poblanos al calificar como desastrosa la administración de Lalo Rivera, quien abandona el cargo dejando a la ciudad con severos problemas de inseguridad e infraestructura.

Mario Riestra no ha traído ningún beneficio hacia la Entidad desde las posiciones que ha ocupado, e incluso ha aprobado leyes que atentan contra los derechos humanos de la ciudadanía, como lo fue: La Ley Bala, que cobró la vida de un niño de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan y votó a favor de la privatización del agua potable.

El Grupo Puebla 500, señala su inconformidad ante la imposición de candidatos que no cuentan con la calidad moral para regresar a pedir el voto en 2024, ya que Mario Riestra y Lalo Rivera son garantía de malas administraciones y derroche de recursos públicos, sin beneficios para la ciudadanía.

Finalmente, el Consejero Presidente, Polo De Lara, manifestó que la llegada de candidatos con aprobación de la ciudadanía representa un modelo más democrático que el dedazo, por lo que permite a la sociedad involucrarse en la vida pública de la entidad.

Celebró la designación de Alejandro Armenta como Coordinador de los Comités Estatales de la 4T en Puebla, ya que se tomaron en cuenta las voces de los poblanos.

En las declaraciones del Grupo Puebla 500, estuvieron Elisa Molina, Regidora del Ayuntamiento de Puebla; Rafael Ramírez Hernández, Dirigente del PT y Pilar Portillo, dirigente social, que también son aspirantes a la presidencia municipal de Puebla Capital por la Coalición Juntos Haremos Historia.

REELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES

Eduardo Castillo, Presidente del Congreso del Estado de Puebla, asegura que la mayoría de diputados locales de todas las bancadas buscarán reelegirse en su puesto, otros aspiran a una federal y algunos a las presidencias municipales.

Pese a lo anterior, expresa que no habrá parálisis legislativas ya que las fechas electorales permitirán la capacitación de los respectivos suplentes.

De Morena son 20 los legisladores que quieren reelegirse y el 29 de febrero es el último día para pedir licencia. De los panistas sostiene que se irán más de la mitad, tres del PT, al igual que el PRI y el resto de las fuerzas políticas.

Sobre su postura, manifiesta que es honesto y quiere ser candidato a Diputado Federal por Izúcar, pero no es una obsesión y que no descuidará su labor en el Congreso del Estado.

Entre enero y noviembre de 2023, el Congreso de Puebla aprobó 17 Iniciativas de decretos y leyes que fueron enviadas por el Gobernador Sergio Salomón Céspedes en su primer año al frente de la administración estatal.

Destacaron las relacionadas con reformas al Poder Judicial del Estado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Ley de Educación, la reforma al Sistema Estatal de Comunicaciones y la Ley de Bienestar Animal.

Un tema pendiente de legislar es la cuestión del aborto, que tendrá que discutirse el próximo año, pero se tendrá que buscar el consenso.

SE REGISTRA GRACIELA PALOMARES

Ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano (MC), Graciela Palomares Ramírez, se registró como precandidata al Gobierno del Estado de Puebla, quien, con porras y aplausos, estuvo acompañada de liderazgos políticos del interior del estado y bajo el grito de ¡Grace amiga, Puebla está contigo!

La Presidenta de la Fundación México con Valores, mencionó que su compromiso es con Puebla, con los ideales con los que ha venido trabajando y con todos los que confían en ella. “Estoy segura que en MC, sabrán tomar la mejor decisión, suma y se multiplica, aquí todos tenemos una voz y la vamos a expresar conforme se vayan dando los tiempos y esperemos que el 25 de diciembre, estemos comenzando la precampaña, vamos juntos y vamos hacer que Puebla se pinte de naranja”, resaltó desde la sede de MC en la Ciudad de México.

Asimismo, reiteró que ha venido realizando un trabajo al interior del estado, tocando la puerta de los poblanos, desde los municipios de Ajalpan hasta Xicotepec, en la que ha llevado la voz del MC.

Indicó que es el momento de los jóvenes, viene una nueva generación, pero sin hacer a un lado a la experiencia, y que han venido haciendo a un lado a la vieja política, agregó que el Estado de Puebla, lamentablemente ha vivido gobiernos que han venido a meter miedo y que no han sabido representar a Puebla y a los poblanos.

En el evento, estuvieron presentes Julieta Macías Rábago, Presidenta de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano y Juan Zavala Gutiérrez, Secretario Nacional de Acuerdos de Movimiento Ciudadano.

En fin, como dicen las coplas llaneras venezolanas:

Yo soy como el espinito

que en la sabana florea,

le doy aroma al que pasa

y espino al que me menea.

Prenda de tanto valor,

no te remontes tan alto,

que al árbol que más se eleva

le tira el viento la flor.

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir