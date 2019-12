Sin Límites: Murió Trujeque, maestro de operadores electorales: Raúl Torres Salmerón (19:00 h)

*A todos los miembros de una élite política poblana, se los pelean los partidos

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 30 de diciembre. A los 77 años de edad, falleció el maestro de los operadores políticos electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Efraín Trujeque Martínez, quien en los últimos años se desempeñó como titular de la Notaría Número 1 en Izúcar de Matamoros.

A las cero horas con 56 minutos del pasado 24 de diciembre, quien fuera uno de los llamados expertos electorales del PRI en la época de oro del viejo sistema, dejó de existir, víctima de una penosa enfermedad.

La oposición de aquellas épocas llamó a algunos “mapaches electorales”, una especie de insulto debido a las grandes derrotas que sufría el Partido Acción Nacional (PAN) y a su incapacidad por obtener votos.

Sin duda aquellos famosos operadores electorales, es una especie en extinción. Junto con Trujeque a nivel nacional brillaban como operadores electorales, Luis del Toro Calero y Antonio Cueto Citalán. Otro distinguido alumno de Efraín Trujeque falleció apenas el mes de septiembre pasado, Omar Blancarte.

Trujeque, originario de Puebla Capital, se desempeñó como Diputado Federal, Director de Tránsito y Secretario Particular del entonces Gobernador Guillermo Jiménez Morales.

Era reconocido por tirios y troyanos como un gran operador político y se convirtió en un maestro para varias generaciones de políticos poblanos.

En la agencia funeraria Valle de los Ángeles asistieron al velorio el ex Gobernador Melquiades Morales Flores, su hermano Jesús de los mismos apellidos; el ex diputado local Raúl Castillo Ramírez; el ex Secretario de Gobernación estatal Carlos Arredondo Contreras; Julieta Mendívil Blanco, Sergio Mares, Jaime Alcántara, Sergio Freeman Meza y otros políticos.

Le sobrevive su esposa María Elvia Graciela Morales Sánchez, Notaria Número 2 de Atlixco y su hijo Efraín.

Descanse en paz Efraín Trujeque Martínez.

LA MUERTE DE BLANCARTE

En los últimos años Omar Blancarte estuvo a las órdenes del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas. Falleció víctima de un cáncer de garganta. Fue operador del PRI y luego del morenovallismo, de la mano del exgobernador Moreno Valle y de Martha Erika Alonso.

Blancarte estuvo presente en la llamada “mapachera electoral” ubicada en el Hotel M&M de Puebla Capital, cuando un grupo de morenos irrumpieron en el inmueble donde había un supuesto laboratorio utilizado para manipular papelería electoral.

Blancarte, fue retenido por la turba de morenos y derribado al piso, luego de que le arrebataron documentación. La Secretaría General de Gobierno a cargo del fuereño oaxaqueño Diódoro Carrasco, confirmó que trabajaba en la SGG, pero que tenía incapacidad médica del ISSSTEP desde el 15 de junio hasta el 12 de julio del tormentoso año 2018.

LA ÉLITE DE LOS OPERADORES

Otros alumnos del fallecido, fueron José Alarcón Hernández, ex dirigente del PRI y quien militó en otros partidos aunque siempre comenta “que sigue siendo priísta y guadalupano”.

Otros operadores reconocidos han sido la actual diputada local tricolor, Rocío García Olmedo y la fallecida Lidia Zarrazaga Molina, ex diputada local, autora de la inmortal frase de la época en que el PRI promovió las urnas transparentes: “Para las urnas transparentes, tenemos los votos invisibles”.

Otros operadores son Antonio Hernández y Genis, Raúl Castillo Ramírez, Oscar Aguilar González, todos ellos ex legisladores locales y la fallecida Enoé González Cabrera.

LAS NUEVAS GENERACIONES

Otros priístas que se han destacado en la operación política, aunque algunos se han pasado de un partido a otro, son Mario Rincón González, Omar Álvarez Arronte, Javier Casique, Javier López Zavala, Fernando Camargo, Adela Cerezo, Alejandro Armenta Mier, Ignacio Mier Velasco, Saúl Coronel Aguirre, Gildardo Ayala García y Héctor Laug.

Este último alcanzó una gran fama cuando en la edición número 1202 de la revista Proceso se publicó una fotografía donde “defendía” a punta de pistola, urnas de la elección interna del PRI en Puebla Capital para elegir candidato a la Presidencia de la República en el año de 1999. Dicha foto se publicó inicialmente en el periódico AL de Puebla.

En esa elección interna participaron Horacio Labastida, Manuel Bartlett, Roberto Madrazo y Humberto Roque Villanueva.

En fin, como escribió Antonio Machado (España, 1875-1939) en sus Proverbios y Cantares:

Fe empirista. Ni somos ni seremos.

Todo nuestro vivir es emprestado.

Nada trajimos; nada llevaremos.

