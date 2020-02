Sin Límites: MORENA está más fuerte que nunca: Eric Cotoñeto (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero.

MORENA está más fuerte que nunca: Eric Cotoñeto

*Entrevista con el principal operador político de Miguel Barbosa

Por Raúl Torres Salmerón y Víctor Manuel de la Vega

Eric Cotoñeto Carmona es un dirigente de MORENA, activista, operador político del Gobernador Miguel Barbosa Huerta. En sus manos estará el refrendar el triunfo de su partido en el Estado de Puebla en el proceso electoral de 2021 donde se renuevan las alcaldías y el Congreso del Estado.

Cotoñeto habla con los periodistas de cómo conoció a Miguel Barbosa, su experiencia en las filas del PRD nacional y estatal. Representa a la corriente poblana de izquierda atinada. La plática tuvo lugar en sus oficinas. De entrada asegura que su partido, MORENA está más fuerte que nunca.

Los siguientes, son sus puntos de vista sobre Puebla y la actual política poblana:

-Conocí a Miguel Barbosa en 1996, en octubre hubo una “toma” de las oficinas del PRD, contra Eduardo Fuentes de la Fuente, entonces dirigente estatal del PRD, por parte de un grupo que encabezaban en ese entonces los hermanos Amaya Aquino que tenían relaciones con Jorge Méndez Spíndola.

-Yo trabajaba como velador en las oficinas del PRD, laboraba en el DF y me enviaron a custodiar las oficinas en la 13 oriente 409 a un lado de la Arena Puebla. Después del conflicto, en la reinauguración del inmueble me pidieron hacerme cargo de la custodia. Me lo pidió Saúl Figueroa, que era el secretario particular de Cuauhtémoc Cárdenas, entonces presidente nacional del PRD.

-Venía por tres meses solamente, pero al inicio de1997 arranca el proceso de renovación del Comité Estatal por la Presidencia del PRD. Hubo un interinato y me pidieron que me quedara en Puebla.

-A finales de ese año 1997 se realizó el proceso de renovación de la dirigencia estatal del PRD, que ganó Miguel Barbosa Huerta. Ahí lo conocí. La personalidad de Barbosa siempre impone, pero cuando lo tratas, como amigo es una excelente persona.

-Hicimos equipo con Ricardo Jiménez, Guadalupe Jiménez, Jesús Alonso Cañete y otros personajes. Me nombró Secretario de Asuntos Electorales, después Secretario de Organización, luego de Finanzas y finalmente fui diputado local.

MORENA, LA RENOVACIÓN

-La renovación de la dirigencia nacional de MORENA, va a ser muy difícil, porque no se comparten los mismos proyectos. Creo que no va a ser en este año, sino al siguiente, en 2022.

-Seguramente los actuales directivos van a ser los que van a designar a los candidatos para las elecciones intermedias, además ya hay procesos electivos en dos estados, en Coahuila, y en Hidalgo, ya están en la asignación de candidatos.

-Respecto a la designación de candidatos en Puebla, tendrá que haber acuerdos nacionales, habrá una Comisión de Candidaturas que pueda asignarlos. El Comité Nacional terminará en ponerse de acuerdo. No será un asunto fácil, aunque hay voluntad política para desarrollar buenos acuerdos.

-No estoy de acuerdo con lo que dice Yeidckol Polevnsky de regresar el 75 % de las prerrogativas. Desgraciadamente todo cuesta, armar una estructura, todo cuesta, nadie te regala nada. MORENA necesita 217 comités en los 217 municipios poblanos.

-Podemos pensar en tener unas instalaciones dignas. El hecho de que seamos un partido austero no quiere decir que debamos de vivir en una choza. Necesitamos vehículos, computadoras, escritorios. Evitemos la corrupción, no podemos aceptar que te lo regalen.

RENOVACIÓN ESTATAL DE MORENA

-Respecto a la renovación estatal de MORENA, tengo mi propio pronóstico, no creo que vaya a haber renovación de nuestra dirigencia estatal, ni en este año ni en el que sigue. Hasta el año 2022.

-El dirigente de MORENA en Puebla es Mario Bracamonte. Espero que él no lleve la coordinación de la elección intermedia en Puebla. Toco madera. El hecho de que sea el delegado en funciones de presidente no quiere decir que se quede.

-Primero se tienen que arreglar los problemas del Comité Nacional y una vez que se pongan de acuerdo, tendrán que arreglar todas las dirigencias estatales. Cabe la posibilidad de que Yeidckol pueda decir, ya no más Mario Bracamonte. Ella lo puede hacer en cualquier momento.

EL GOBIERNO DE BARBOSA

-Acaban de nombrar como Secretario de Gobernación estatal a David Méndez Márquez. Le deseo la mejor de las suertes, en su nueva encomienda, ojalá que le vaya bien. A veces esperar demasiado o poco de las personas terminas desilusionándote. Mejor ayudemos a darle gobernabilidad a este estado.

-Ayudemos al gobierno encabezado por Miguel Barbosa para que sea de los mejores en nuestra historia y que haya la unificación de toda la ciudadanía.

-La violencia que vive Puebla Capital es por la descomposición social. La violencia no es culpa de los gobiernos, ni federal, ni estatal, ni municipal, sino que la atribuyo en una gran parte a una descomposición social.

-A mis compañeros de MORENA, les digo que seguiremos trabajando con ellos, pues gracias a su apoyo Miguel Barbosa es el Gobernador.

-En lo personal, siempre he pensado que sigo siendo un soldado de campo, un soldado de tierra, y que vamos a seguir trabajando con ellos.

En fin, como escribió Antonio Machado (España, 1875-1939) en sus Proverbios y Cantares:

El que espera desespera,

dice la voz popular.

¡Qué verdad tan verdadera!

La verdad es lo que es,

y sigue siendo verdad

aunque se piense al revés.

