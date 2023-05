Sin límites: Los mexicanos tienen poco respeto a la ley: Raúl Torres Salmerón (13:10 h)

*Existe desconfianza: IBD; demanda de jubilados; resurge el PRI

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 2 de mayo. El 49 por ciento de las personas considera que la ley se respeta poco en nuestro país y un 21 por ciento cree que nada, de acuerdo al resultado de la Encuesta Nacional de Cultura de la Legalidad elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), dependiente del Senado de la República.

En síntesis 7 de cada 10 personas consideran que la ley se respeta poco o nada en México, señala el documento. En cuanto a justicia digital, vía Internet o vía redes sociales una gran mayoría cree que su queja o petición será ignorada.

Es preocupante el resultado de la encuesta, elaborada en febrero y dada a conocer en mes de marzo de 2023, que además señala:

-El 63 por ciento de la población asocia de manera predominante la palabra justicia con cumplir la ley, muy por arriba de la palabra igualdad que ocupó el segundo lugar con un 14 por ciento.

-El 56 por ciento afirma estar de acuerdo en que se deben respetar las leyes siempre, incluso aquellas que parezcan injustas.

-El 53 por ciento de la población encuestada respondió que la Constitución cumple con las necesidades de nuestro país, aunque deben hacerse algunos cambios.

-En este documento disminuyó de manera significativa las personas encuestadas que señalan la necesidad de redactar una nueva Carta Magna, pues llega al 20 por ciento mientras que en 2019 fue del 38 por ciento.

-El aspecto más mencionado por las personas para mejorar la justicia es tener policías eficientes y capacitados en derechos humanos, asegura el 34 por ciento, seguido de contar con un Ministerio Público confiable, transparente y eficaz con un 29 por ciento.

-En el mismo renglón otros mencionan que los jueces que dicten sentencias deben estar apegadas a derecho y basadas en evidencia y que las cárceles que cumplan su función de readaptación social.

-Sobresale el hecho de que 70% de la población dice tener poca o nada de confianza en presentar una demanda a través de Internet; esto debido fundamentalmente a que creen que serán ignoradas.

Las conclusiones del estudio son poco halagadoras:

1. La cultura de la legalidad atraviesa por una crisis en México. 2. Asocian la palabra justicia con cumplir la ley. 3. Pocos dicen que justicia es igualdad. 4. La mayoría piensa que no debe cambiarse la Constitución. 5. Policías deben capacitarse y ser eficientes en derechos humanos. 6. La prisión preventiva tiene una opinión pública dividida.7. Vía digital la queja no será tomada en cuenta ni llegará a quien corresponda.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura de la Legalidad se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5884

REUNIÓN DE PENSIONADOS

Los pensionados y jubilados del Gobierno del Estado por el ISSSTEP, así como a los Trabajadores Despedidos Injustificadamente del Grupo en Digna Resistencia, se manifestaron con motivo del Día del Trabajo este lunes en el Zócalo de Puebla Capital.

El grupo agradeció el apoyo del Observatorio Ciudadano Laboral, al Frente Nacional de Izquierda y a las organizaciones que lo integran.

Los pensionados y jubilados durante los años 2020, 2021 y2022, no han recibido incremento a sus pensiones y son las más bajas del ISSSTEP, pidieron atención al problema, ya que hay pensionados de primera y de segunda.

Además, otro problema que se vive en el Instituto una vez reunidos los requisitos para poder acceder a dicha pensión y presentar la documentación requerida, después de laborar por 30 años y en ocasiones mas por no tener la edad establecida en la ley, hay que esperar hasta cinco años o más para recibir el beneficio. También señalaron el desabasto de medicamentos.

Finalmente hicieron una respetuosa petición al Gobernador sergio Salomón Céspedes Peregrina y al Director del ISSSTEP, Miguel Ángel Martínez García, para que se regularice a la brevedad tal situación.

MOVIMIENTO TERRITORIAL DEL PRI

El Diputado Local Néstor Camarillo Medina, tomó protesta a la estructura estatal del Movimiento Territorial (MT) en Puebla, ante la presencia del líder nacional de la organización, Erubiel Alonso Que.

En su mensaje, el dirigente del PRI en el estado, destacó el apoyo y el trabajo realizado por el Presidente Nacional Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha demostrado valentía y carácter, por lo que exhortó a los nuevos integrantes de la estructura a apoderarse del territorio sin temor.

El poder no se pide, se arrebata, la tierra es de quien la trabaja y si ustedes dan resultados, me la juego con ustedes, destacó Camarillo Medina durante su mensaje donde resaltó el trabajo de las mujeres como la Regidora de San Martín Texmelucan y lideresa del MT Estatal, Ana Isabel Munguía Zárate.

Erubiel Alonso dijo que lo mejor del PRI se quedó en el Partido, pues están todos aquellos que creen en él y que son leales.

Ana Isabel Munguía aseguró que el MT en el estado de Puebla es una organización que trabaja, propone y se encuentra en movimiento en todo el territorio.

En fin, como escribió Luis Muñoz Rivera (Puerto Rico, 1859-1916), en su poema a Cualquier Compatriota:

¿Justicia? ¡qué palabra tan hermosa!

pero es una palabra y no otra cosa.

¿Derecho? en esta tierra infortunada,

es aire, es humo, es ilusión, es nada.

